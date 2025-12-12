El Consell de Mallorca celebra el avala de Europa al dictamen de turismo sostenible impulsado por Baleares

El conseller de Turismo del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Turismo del Consell de Mallorca ha celebrado la aprobación unánime en el Comité Europeo de las Regiones del dictamen 'Por un turismo sostenible y resiliente en la Unión Europea: estrategia de gestión equilibrada y adaptativa' defendido por la presidenta del Govern, Marga Prohens.

El documento, ha indicado la institución insular en un comunicado, eleva a estándar europeo la gestión "basada en la convivencia, la sostenibilidad social y el cambio de paradigma de la promoción a la concienciación".

El texto validado en Bruselas, sostenido el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, supone "la confirmación de que la hoja de ruta iniciada en el Consell de Mallorca en 2023 es lo que Europa necesita".

"Como responsables de la ordenación, inspección y gestión turística de la isla, celebramos escuchar en la máxima tribuna europea unos postulados que forman el ADN de nuestra estrategia turística", ha señalado Rodríguez.

El conseller, además, ha puesto en valor "el cambio de rumbo" impulsado desde el Consell para "dejar de contar turistas y empezar a contar bienestar, pasando de ser una organización de marketing a una organización de custodia y gestión del bienestar social y medioambiental".

Rodríguez también ha destacado también la importancia de "ver cómo el trabajo desarrollado por este departamento para transitar de la promoción a la concienciación se ve reflejado en las propuestas del Govern para la Unión Europea".

"Coincidimos plenamente en que el turismo no es el problema, sino que, bien gestionado, es la palanca de la solución y el ascensor social que ha permitido la prosperidad de nuestra isla", ha zanjado.