El Consell de Mallorca celebra del Día de los Mayores con un reconocimiento a la trayectoria vital de diez personas

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PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha entregado los primeros Reconocimientos a las Personas Mayores, una iniciativa impulsada con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores con la que se trata de valorar la trayectoria de diez personas que, desde ámbitos diferentes, "han contribuido a lo largo de su vida a la sociedad mallorquina".

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, y la directora insular de Promoción Sociocultural, Hermosinda Mariño, han sido los encargados de entregar los reconocimientos durante una gala celebrada en el Palau de Congressos de Palma, que ha reunido a cerca de 250 personas, según ha explicado la institución insular en un comunicado.

Durante el acto, el presidente ha destacado que este jueves se reconoce diez trayectorias "muy diferentes" pero con "un mismo hilo conductor" y es que son personas que "han dedicado su vida a hacer crecer Mallorca".

"Su ejemplo recuerda que la isla no se entiende sin las generaciones que la han construido y que su conocimiento, su experiencia y su legado es imprescindibles para mirar hacia el futuro", ha recalcado.

Empresarios, artesanos, deportistas, periodistas, artistas, agricultores, docentes y personas vinculadas al asociacionismo y a la acción social han formado parte de esta primera edición. Diez trayectorias que el Consell ha querido reconocer no solo por los logros profesionales, sino también por "el esfuerzo, la constancia y el legado que han dejado".

Por su parte, Fuster ha explicado que no se puede hablar de las personas mayores "solo en pasado", porque la vitalidad "no se acaba con un número".

"El Consell tiene la responsabilidad de crear espacios para que sean protagonistas, porque hacerse mayor no significa dejar de contar, sino que todavía queda mucho por hacer y se sigue contando con ellos", ha puntualizado.

Los primeros galardonados han sido Maria Teresa Rattier Nadal --a título póstumo--, Carme Garcia Cerdà, Manuela Gómez Rodríguez, Tomàs Montserrat Domingo, Josep Maria Navarro Lop, Pep Serra Amengual, Emilio de la Cámara Perona, Gabriel Company Bauzà, Aina Segura Segura y Cristina Grech Moncada.

Para reconstruir sus trayectorias, el Consell ha contado con la colaboración de las familias de los homenajeados, que durante las últimas semanas han aportado recuerdos, fotografías y testimonios personales.

De esta manera, el acto se ha acercado no solo a la vertiente profesional de los galardonados, sino también a la parte más personal de diez vidas estrechamente ligadas a Mallorca. La música también ha tenido un papel protagonista durante la gala con el Coro de la Universitat Oberta per a Majors (UOM), dirigido por Irina Capriles y con Jaime Padres al piano. Allí se ha interpretado 'Aubada', de Miquel Tortell; 'Plou i fa sol', de Guillem d'Efak, y 'Hello Django', de Ulrich Führe.

El acto también ha contado con las actuaciones de Marga Pocoví y Biel Tous, que han interpretado 'Ave Maria', poema de Joan Alcover, y han puesto el punto final a la gala con 'La Balanguera', himno de Mallorca.

Esta interpretación ha tenido un significado especial, ya que este 2026 se celebra el Año Joan Alcover con motivo del centenario de la muerte del poeta mallorquín y se conmemoran también los cien años de la versión musicada de 'La Balanguera'.

DIEZ TRAYECTORIAS, DIEZ HISTORIAS

Maria Teresa Rattier Nadal ha sido reconocida, a título póstumo, por su trayectoria empresarial y por haber sido pionera en la incorporación de las mujeres a los principales espacios de representación empresarial de Baleares, así como por su posterior dedicación al movimiento asociativo de las personas mayores.

Carme Garcia Cerdà, conocida como 'sa Pastora', ha recibido el reconocimiento por sus 35 años dedicados a mantener viva la elaboración artesanal de 'pastorets' en Alcúdia, una tradición que ha transmitido dentro de su familia, y por su vertiente solidaria como una de las primeras familias canguro de Mallorca.

Manuela Gómez Rodríguez, Sor Manoli, es una hermana franciscana Hija de la Misericordia que ha sido distinguida por su labor de conservación y transmisión del arte tradicional de las 'neules' de papel, especialmente entre los niños, y por haber puesto esta tradición al servicio de diferentes iniciativas solidarias.

Tomàs Montserrat Domingo ha sido reconocido por más de 50 años dedicados a la fotografía y al periodismo, con una extensa trayectoria en medios de comunicación de Mallorca y de ámbito estatal.

Josep Maria Navarro Lop ha recibido el reconocimiento por su dedicación al movimiento asociativo de las personas mayores de Cala Rajada, especialmente por los 22 años al frente de la asociación Sol Naixent, desde donde ha impulsado numerosas actividades e iniciativas abiertas a la comunidad.

Pep Serra Amengual ha sido distinguido por su trayectoria como maestro alfarero y como continuador de la quinta generación de Sa Roca Llisa, en Pòrtol, al mantener vivo un oficio familiar que se remonta a 1861.

Emilio de la Cámara Perona ha recibido el reconocimiento por una vida dedicada al deporte. Después de 56 años continúa en activo como árbitro de fútbol y cuenta, además, con una destacada trayectoria internacional en el atletismo, en la que ha conseguido 81 medallas.

Gabriel Company Bauzà ha sido reconocido por una trayectoria que une deporte y agricultura. Destacado ciclista de los años cincuenta y sesenta, posteriormente trasladó al campo mallorquín conocimientos y nuevas técnicas adquiridos durante sus viajes por Europa, contribuyendo a la modernización de la agricultura de la isla.

Aina Segura Segura ha recibido el reconocimiento por su extensa trayectoria como actriz en teatro, cine y televisión, así como por su implicación en proyectos que han unido la cultura con una importante vertiente social.

Finalmente, Cristina Grech Moncada ha sido distinguida por su contribución decisiva al desarrollo de la gimnasia artística en Baleares. Impulsó la creación de la Federación Balear de Gimnasia, de la que fue la primera presidenta, y su labor docente y formativa ha dejado huella en varias generaciones de deportistas y profesionales.