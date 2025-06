El Consell de Mallorca cerrará su estudio sobre viviendas turísticas ilegales una vez tenga datos sobre "varios meses"

Rodríguez no aclara si la cifra de oferta no reglada se conocerá antes del verano y lanza un mensaje de tranquilidad a los vecinos afectados

PALMA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca esperará a tener la información relativa a "varios meses" para dar a conocer los pormenores del estudio que está realizando sobre los anuncios ilegales de viviendas turísticas.

Así se ha expresado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación el conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, después de participar en la junta rectora del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT).

Preguntado acerca del citado estudio, que hace semanas que anunció que se estaba trabajando en él, Rodríguez ha asegurado que están haciendo uso de herramientas tecnológicas para realizar un "análisis pormenorizado por municipios".

No solo sobre los anuncios ilegales, ha apuntado, sino también sobre las unidades físicas de actividad turística. "Estamos trabajando sobre la oferta no reglada que se anuncia en canales de comercialización pero también sabemos que hay otro tipo de canales, otro tipo de oferta ilegal que no se está anunciando en estos canales", ha explicado.

Rodríguez ha considerado que dar una cifra sobre los resultados obtenidos en un solo mes de trabajo resultaría "nada eficaz" y ha abogado por "monitorizar lo que pasa durante varios meses" antes de anunciar el resultado del estudio.

Preguntado por si eso implicaría tener que esperar hasta finalizar la presente temporada turística para conocer el número de alquileres vacacionales ilegales que se ofertan en Mallorca, ha rehusado dar una fecha concreta.

"Si digo que si, miento. Y si digo que no, también", se ha limitado a decir. "Si es antes de verano, lo sabréis", ha añadido dirigiéndose a la prensa.

LOS ANUNCIOS DETECTADOS POR CONSUMO

Cuestionado acerca del número de anuncios ilegales que hay en Mallorca de entre los 66.000 que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 detectó y obligó a eliminar hace unas semanas, Rodríguez se ha remitido a los primeros 7.000 que les notificó el departamento que dirige Pablo Bustinduy. "Muchos coinciden con los que ya estamos trabajando", ha apuntado, aunque no ha facilitado la cifra concreta.

Tras la orden del Ministerio, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid respaldó la decisión y decretó la retirada de 5.800 anuncios de la plataforma Airbnb. Preguntado también acerca de si alguno de estos afecta a Mallorca, el conseller insular ha asegurado que su departamento tiene "expedientes abiertos" y "muchas alegaciones".

"Estamos abarcando cada vez más. Hemos incrementado el número de sanciones, que han pasado a ocho millones y pico de euros. Estamos ampliado, somos capaces de digerir lo que somos capaces de digerir. Me estoy centrando más en ser eficaz en los que ya tenemos controlados que en recoger más información que me pueda venir de Mallorca", ha señalado.

También ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a los vecinos de Mallorca ante las quejas por la presencia de alojamientos turísticos ilegales. "Que estén tranquilos, que estamos encima de todos y cada uno de ellos. Pero es verdad, dentro de la legalidad y del marco", ha dicho.

Rodríguez ha celebrado que el nuevo decreto turístico permita a las instituciones insulares un mayor campo de acción contra este tipo de oferta no reglada.

"Hasta ahora yo no podía emitir multas coercitivas, porque la ley no me lo permitía, hoy el decreto me lo permite. Hasta ahora yo no podía llevar a alguien que es desobediente ante la Fiscalía, hoy el decreto me lo permite. Hasta ahora jugábamos al gato y al ratón. Yo solo tengo un objetivo, disuadir a la oferta legal de seguir haciendo lo que hace y ponerme del lado de los ciudadanos que sufren este tipo de actitudes que no son ni respuestas", ha sentenciado.