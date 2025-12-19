El Consell de Mallorca compra Sa Fàbrica Nova de Sóller para que sea un museo de la industria textil. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha firmado este viernes, ante notario, la compra de Sa Fàbrica Nova de Sóller, por un importe de dos millones de euros, para convertirla en un museo de la industria textil.

Con esta operación, la institución insular tiene como objetivo evitar la pérdida de un inmueble histórico que actualmente se encuentra en grave riesgo y garantizar su continuidad como conjunto patrimonial de alto valor para Mallorca.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha recordado que los informes técnicos del Consell de Mallorca hacía tiempo que alertaban de una degradación severa del inmueble, concretamente desde 2018, y ha señalado que "esta compra permite poner fin a una situación de deterioro avanzado, que amenazaba la conservación del edificio, y asegura su protección a largo plazo, para evitar la pérdida irreversible de este bien patrimonial".

Galmés también ha destacado que la adquisición permite iniciar las actuaciones necesarias para frenar su deterioro y recuperar el conjunto, "para que pueda volver a ser un espacio lleno de vida y accesible para la ciudadanía y las generaciones futuras".

En la firma de la compra han estado presentes, además del presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca; el conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch; y los secretarios técnicos de ambos departamentos, Felip Ramis y Toni Ferragut. Cabe destacar que esta compra se lleva a cabo con fondos europeos Next Generation.

El objetivo del Consell de Mallorca es convertir Sa Fàbrica Nova en un museo textil de referencia en la isla, con una exposición permanente dedicada a la industria textil de Sóller y de Mallorca. El proyecto quiere reivindicar espacios patrimoniales emblemáticos y garantizar la transmisión del conocimiento vinculado a este sector a las generaciones futuras.

Sa Fàbrica Nova está declarada bien de interés cultural (BIC) desde 2018 y es la única fábrica textil de Mallorca que conserva tanto la estructura como la maquinaria original. El conjunto constituye un testimonio excepcional de la historia social y económica de Sóller en el siglo XX y de la importancia que la industria textil tuvo en el desarrollo del municipio.

INVERSIÓN PREVISTA DEL NUEVO PROYECTO

El coste total del proyecto hasta la apertura se estima en 9,2 millones de euros, que incluyen la reforma integral, la participación de técnicos especialistas, las intervenciones singulares propias de un BIC, la restauración de bienes muebles y maquinaria, la museografía y las actividades, así como los planes de mantenimiento y gestión. El presupuesto anual de funcionamiento será de un millón de euros.