El Consell de Mallorca constituye el II Consejo de Infancia y Adolescencia formado por 32 niños

El Consell constituye el II Consejo de Infancia y Adolescencia de Mallorca

PALMA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha constituido este viernes el II Consejo de Infancia y Adolescencia de Mallorca (CIAM), un órgano de participación formado por niños y adolescentes de la isla que tiene como objetivo garantizar el derecho de la infancia y la adolescencia a ser escuchada y a participar activamente en las políticas públicas que les afectan.

En esta nueva edición han tomado posesión de sus cargos 32 consellers de entre siete y 16 años, representantes de los Consejos Locales de Binissalem, Calvià, Campos, Capdepera, Felanitx, Inca, Lloseta, Llucmajor, Manacor, Palma, Pollença, Santa Maria, Santanyí, ses Salines y Son Servera, así como del Consejo de Infancia y Adolescencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), aportando cada uno de ellos dos representantes.

El presidente insular, Llorenç Galmés, ha asistido al acto y se ha dirigido a los niños participantes que, ha dicho, comienzan "una experiencia muy importante" para ellos y también para toda Mallorca.

"Formar parte de este Consell significa que vuestra opinión cuenta, que lo que pensáis y lo que proponéis es importante para construir una isla mejor", ha destacado, a la vez que les ha animado a "hablar con libertad".

Para Galmés, la participación infantil "no debe ser simbólica, sino real" ya que Mallorca "solo será un territorio justo y cohesionado si incorpora la voz de los niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones".

También han asistido al acto el presidente del IMAS y conseller de Benestar Social, Guillermo Sánchez; la directora insular de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Apol·lònia Socias; la directora insular de Centros y Programas de Atención Integral a la Infancia y Adolescencia, Magdalena Ramis; así como la presidenta de Unicef Baleares, Valentina Milano; responsables de todos los departamentos del Consell; alcaldes y regidores de los municipios representados; profesionales de los servicios sociales municipales y familiares de los nuevos consellers.

Tras tomar posesión de sus cargos, los nuevos consellers han leído un manifiesto elaborado en una sesión de trabajo previa en el que han reivindicado su derecho a participar, a ser escuchados y a ser tenidos en cuenta en las decisiones públicas.

Igualmente, han expresado su visión de una isla más inclusiva, saludable, sostenible y respetuosa con los derechos de la infancia.

En este marco, han anunciado que el próximo 9 de mayo tendrá lugar una feria participativa y lúdica para familias, abierta a todos los niños de Mallorca, con el objetivo de recoger propuestas sobre cómo quieren que sean los servicios y recursos comunitarios de la isla.

El Servicio de Prevención Comunitaria y Apoyo Territorial del IMAS organizará la jornada, de acuerdo con los criterios y requisitos que decidan los propios niños, y continuará preparándose en diversos encuentros del Consell.

Por su parte, el presidente del IMAS ha subrayado durante las conclusiones del acto que "escuchar la voz de la infancia no es solo un derecho reconocido, sino una herramienta imprescindible para diseñar políticas públicas más cercanas y eficaces".