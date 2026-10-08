El Consell de Mallorca defiende el derecho de autodeterminación de los saharauis en la misión española ante la ONU

El conseller de Bienestar Social del Consell de Mallorca, Guillermo Sánchez, y la directora insular de Centros y Programas de Atención Integral a la Infancia y la Adolescencia, Magdalena Ramis, en la Misión Permanente de España en la ONU. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha trasladado su apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui en la Misión Permanente de España en la ONU, en Nueva York, y ha pedido que se celebre un referéndum, así como una respuesta internacional que ponga fin a más de 50 años de espera.

El conseller de Bienestar Social del Consell de Mallorca, Guillermo Sánchez, y la directora insular de Centros y Programas de Atención Integral a la Infancia y la Adolescencia, Magdalena Ramis, han participado en la Comisión Política Especial y de Descolonización de la Asamblea General de la ONU, conocida como la Cuarta Comisión.

La institución insular ha señalado este jueves en un comunicado que, durante el encuentro, los representantes mallorquines han trasladado su defensa de una solución "justa y duradera" para el Sáhara Occidental, que permita al pueblo saharaui decidir libremente su futuro mediante un referéndum de autodeterminación.

El conseller ha destacado que "el pueblo saharaui hace más de 50 años que espera una solución" y ha afirmado que "hace falta un compromiso firme para hacer posible un referéndum que le permita decidir libremente su futuro y poner fin a esta espera".

Sánchez y otros representantes de la institución insular también han expresado su preocupación por las condiciones de vida de la población saharaui y han defendido la necesidad de reforzar la ayuda humanitaria y la protección de sus derechos.

En este sentido, han reiterado el apoyo de la institución insular a las iniciativas de cooperación y solidaridad con este pueblo.

Por su parte, Ramis, ha sostenido que "detrás este conflicto hay personas y familias que viven desde hace décadas en la incertidumbre". Así, ha pedido a la comunidad internacional que "actúe para garantizar unas condiciones de vida dignas y un futuro que el pueblo saharaui pueda decidir".

Los representantes insulares han trasladado la necesidad que la situación del Sáhara Occidental continúe presente en la agenda internacional y que se pase de las declaraciones a las actuaciones efectivas.

Asimismo, han asistido a la conferencia internacional 'The rehabilitation of the International law: the UN Peace process in Western Sahara', celebrada en The People's Forum y centrada en el derecho internacional y el proceso de paz de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental.

El encuentro ha contado con las intervenciones de un representante del Frente Polisario, un exrepresentante especial del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, un profesor emérito de la Universidad de Osaka y una especializada en responsabilidad social corporativa.

La conferencia ha complementado la agenda institucional de la delegación mallorquina con perspectivas diplomáticas y académicas sobre el conflicto y el proceso de paz.