El Consell de Mallorca destaca la inversión de 20,5 millones de euros a los ayuntamientos en materia deportiva en 2025

PALMA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha destinado durante este año 20,5 millones de euros a los ayuntamientos en materia deportiva, en concreto, con 18,1 millones de euros en subvenciones para instalaciones deportivas y 2,5 millones en promoción la actividad física municipal.

Así lo ha resaltado el vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, en una cita con los regidores y técnicos deportivos de los ayuntamientos para repasar las actividades más destacadas y las líneas de actuación futuras.

Según ha señalado la institución insular, del total destinado a los municipios en 2025, la gran mayoría son subvenciones para mejorar o crear instalaciones deportivas, mientras que el resto del presupuesto ha sido para promocionar la actividad física municipal, mediante una programación deportiva específica que se traduce en sesiones regulares para diferentes edades.

Bestard, acompañado del director insular, Toni Prats, y de los técnicos de la Dirección Insular de Deportes, ha resaltado la inversión de más de 20 millones de euros que "se traduce en una amplia oferta de actividad física en el ámbito local subvencionada por el Consell y, sobre todo, en beneficios para la salud de los ciudadanos".

"Se trata de un presupuesto importante que escucha las necesidades deportivas que tienen los ayuntamientos, que ha conseguido que Mallorca se ponga al día en espacios de calidad y que los ciudadanos puedan hacer ejercicio regular sin coste", ha apuntado el conseller insular.

Entre las ayudas que el Consell ha dado en contratos de actividad física en especie a los ayuntamientos, han destacado los 900.000 euros destinados a las fiestas y liguillas de los 'Jocs esportius escolars' en las diferentes comarcas; 870.000 euros para la actividad con personas jubiladas, como las sesiones regulares 'Mou-te amb salut!' o las 'Sortides actives'; así como 500.000 euros en estancias y campamentos en hoteles locales y casales de pueblo, que dinamizan la economía local.

También se han destinado 355.000 euros en actividad familiar como las carreras, ferias y fiestas y otros programas; 89.000 euros en actividad acuática para jóvenes; y 15.000 en charlas de valores con deportistas.