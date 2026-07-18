Consell de Mallorca destaca al Museo del Ferrocarril como un "atractivo cultural que enriquece la oferta complementaria"

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, visita el Museo del Ferrocarril de Son Carrió. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha puesto en valor el Museo del Ferrocarril como una equipación que contribuye a preservar y divulgar el patrimonio ferroviario de Mallorca y constituye "un atractivo cultural que enriquece la oferta complementaria de la comarca".

Este es uno de puntos que ha destacado la institución insular tras la visita del conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, al espacio cultural, con la que se trata de poner en valor los recursos patrimoniales y culturales de la isla, como elementos que "contribuyen a diversificar la experiencia de los visitantes y a distribuir los beneficios del turismo en todo el territorio".

En una nota de prensa, el Consell de Mallorca ha indicado que esta visita se enmarca en la ronda de encuentros con las asociaciones hoteleras de la isla para conocer de cerca cómo evoluciona la temporada turística, recoger las inquietudes del sector y avanzar en una estrategia basada en la colaboración público-privada.

Ginard ha estado acompañado del director insular de Turismo para la Gobernanza y la Sostenibilidad, Pedro Mas, quienes han participado en la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Hotelera de la Bahía de Cala Millor y Sa Coma.

Allí, han compartido con los representantes del sector las principales líneas de trabajo que impulsa el Departamento de Turismo, a la vez que escuchó las valoraciones sobre el desarrollo de la temporada turística.

El encuentro permitió intercambiar impresiones sobre la situación actual del destino, los retos principales del sector y las oportunidades para avanzar hacia un modelo turístico "más sostenible, competitivo y de mayor calidad", basado en "la colaboración entre las instituciones y los agentes turísticos".

"Mantener un diálogo constante con el sector es fundamental para tomar el pulso a la temporada y construir, de manera conjunta, una Mallorca más competitiva, responsable y preparada para afrontar los nuevos retos del turismo", ha subrayado Ginard.

Estas reuniones forman parte de la agenda de trabajo que el Departamento de Turismo mantiene durante la temporada alta para conocer de primera mano la realidad del sector, mantener un contacto permanente con los profesionales turísticos y avanzar, conjuntamente, hacia un modelo basado en "la responsabilidad, la calidad y la sostenibilidad".