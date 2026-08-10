El Consell de Mallorca destina 270.000 euros a la recuperación de yacimientos arqueológicos y paleontológicos. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha resuelto la convocatoria de subvenciones para recuperar espacios arqueológicos y paleontológicos correspondiente al año 2026, publicada en el BOIB del 28 de julio, y dotada con 270.000 euros.

La convocatoria permitirá ejecutar 21 proyectos de restauración, consolidación, adecuación y puesta en valor de yacimientos distribuidos por toda Mallorca, según ha informado la institución insular en un comunicado.

En concreto, se han concedido ayudas a 18 proyectos impulsados por ayuntamientos de 14 municipios, un proyecto de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y dos proyectos promovidos por particulares, una distribución que pone de manifiesto la implicación conjunta de las administraciones públicas, la comunidad científica y la sociedad civil en la preservación del patrimonio histórico de Mallorca.

La vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que la protección del patrimonio requiere un trabajo constante y una colaboración estrecha entre instituciones, investigadores y propietarios.

"Estas subvenciones nos permiten conservar espacios que explican nuestra historia, impulsar su investigación y, al mismo tiempo, acercarlos a la ciudadanía para que se conviertan en un patrimonio vivo", ha afirmado.

Las ayudas forman parte de la estrategia del Consell de Mallorca para garantizar la conservación de los yacimientos arqueológicos y paleontológicos de la isla, promoviendo intervenciones que mejoren la estabilidad de las estructuras, favorezcan la investigación científica y hagan posible divulgarlos y visitarlos en las mejores condiciones.

LAS TALAIES DE CAN XIM, UN EJEMPLO DE CONTINUIDAD

Entre los proyectos beneficiarios de la convocatoria de 2026 se encuentra una nueva fase de recuperación de las Talaies de Can Xim, en Sencelles, uno de los pocos conjuntos de talayots cuadrados visitables de Mallorca.

Declarado bien de interés cultural e integrado en la Ruta Arqueológica Sencelles-Costitx, el yacimiento es un ejemplo del modelo de conservación continuada que promueve el Consell de Mallorca.

Durante los últimos tres años, el proyecto ha sido beneficiario de la convocatoria de recuperación de espacios arqueológicos en todas sus ediciones.

Gracias a este apoyo, el Consell ha destinado cerca de 54.000 euros para desarrollar diferentes fases de restauración y consolidación que han permitido recuperar estructuras con problemas de estabilidad, eliminar elementos modernos que dificultaban la lectura del yacimiento, adecuar los recorridos de visita y mejorar la conservación del conjunto.

La convocatoria de este año financia la fase VI del proyecto, centrada en la restauración y consolidación del exterior sureste del segundo talayot y en nuevas actuaciones sobre la fachada del primero, con el objetivo de garantizar la preservación de este conjunto arqueológico singular.