El Consell de Mallorca destina más de 230.000 euros a comprar trajes de protección química o máquinas para los bomberos

Parte del material adquirido para los Bomberos de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha destinado algo más de 230.000 euros para adquirir nuevo material para los Bomberos de Mallorca, entre los que figuran trajes de protección química, distintas herramientas y maquinaria.

Esta inversión permitirá incorporar diferentes equipos especializados que facilitarán la respuesta de los bomberos ante situaciones diversas, como incendios en espacios cerrados, accidentes de tráfico, incidentes con vehículos eléctricos o emergencias con riesgo químico, según ha explicado la institución insular en un comunicado.

El contrato incluye la compra de cinco ventiladores de batería, 50 botellas de aire comprimido para equipos de respiración, ocho herramientas hidráulicas para la apertura forzada de puertas, diez trajes de protección química, ocho enchufes inhibidores para vehículos eléctricos y dos equipos completos de herramientas de excarcelación a batería.

"Este nuevo material contribuirá a optimizar la eficacia y la rapidez de las intervenciones, a la vez que reforzará la seguridad del personal del servicio de Bomberos de Mallorca durante las operaciones", han resaltado.

Igualmente, permitirá adaptar los recursos del cuerpo a nuevos escenarios de emergencia, como los relacionados con la presencia creciente de vehículos eléctricos o con incidentes que implican sustancias peligrosas.

Con esta actuación, el Consell de Mallorca pretende apostar por modernizar los recursos de los Bomberos y garantizar un servicio público de emergencias "más eficiente, seguro y preparado para afrontar cualquier situación".

El año 2025 ha sido especialmente significativo con respecto al refuerzo de medios y a la mejora de la capacidad operativa del cuerpo. En este sentido, destaca la consolidación de Sa Milana, presentada oficialmente el verano de 2025, que se ha convertido en una herramienta "clave" en rescates, incendios forestales, vigilancia preventiva y apoyo en operaciones complejas.

En el ámbito de las infraestructuras, durante el 2025 se ha apostado de manera decidida por la construcción de nuevos parques de bomberos, como el de Santanyí, así como por la reconversión y modernización del parque de Manacor, con el objetivo de adaptarlos a las necesidades operativas actuales y futuras.

Esta estrategia también incluye medidas de sostenibilidad, como la instalación de placas solares en el parque de Alcúdia, que permiten reducir el impacto ambiental y avanzar hacia un modelo energéticamente más eficiente.

Con respecto a las infraestructuras, el Consell de Mallorca renovará buena parte del parque móvil de los Bomberos de Mallorca durante el 2026. Este 2026 se ha iniciado un plan de renovación de la flota de vehículos con más de 15 años de antigüedad.

El objetivo es modernizar el parque móvil de los Bomberos de Mallorca y dotar el cuerpo con las "mejores herramientas", para poder atender cualquier emergencia. Entre las unidades que se verán afectadas por este plan de renovación hay cuatro bombas urbanas ligeras, tres bombas rurales pesadas y varios furgones de salvamento. Este proyecto tiene un presupuesto de cinco millones de euros.

Este año también se destinarán otros cinco millones de euros al nuevo parque de bomberos de Santanyí. La novena instalación de los Bomberos de Mallorca tendrá una dotación permanente de un cabo y tres bomberos y permitirá reducir el tiempo de reacción en caso de incendio o de emergencia a la zona más septentrional de la isla. Además, el parque de bomberos estará dotado con diferentes tipos de vehículos, como una autobomba rural pesada, un vehículo con bomba ligera urbana y un todoterreno.

El cuerpo de los Bomberos de Mallorca también adquirirá equipamiento de primera intervención para siniestros de gran alcance en condiciones meteorológicas adversas para todos los parques del servicio --450.000 euros-- y renovarán el vestuario de intervención --240.000 euros--.