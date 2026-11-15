El Consell de Mallorca destinará 1,15 millones a promocionar el producto local y la cultura en temporada baja

Archivo - Un empleado trabaja en la elaboración de quesos. - QUESOS GRIMALT - Archivo

PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha dado luz verde a una convocatoria para patrocinar iniciativas que promuevan el producto local, la cultura, la sostenibilidad y la identidad mallorquina en temporada baja, dotada con 1,15 millones de euros.

Los proyectos tendrán que desarrollarse fuera de los meses de julio y agosto de 2027 y tendrán que contar con un presupuesto mínimo de 450.000 euros, impuestos excluidos, según ha informado la institución insular en una nota de prensa.

Además, podrán optar a patrocinios de hasta 250.000 euros, impuestos incluidos, siempre que acrediten un retorno publicitario verificable para la marca Mallorca igual o superior al importe del patrocinio.

La formalización de los patrocinios queda condicionada a la aprobación del Plan de Actuación 2027 de la Fundación y del presupuesto correspondiente.

Una vez publicada la convocatoria, todos los interesados disponen de 30 días naturales a partir del día siguiente a publicación en el BOIB, para la presentación de proyectos.

La convocatoria está dirigida a entidades privadas que desarrollen en Mallorca iniciativas y actividades de interés turístico capaces de generar un "impacto positivo" en el territorio y en la sociedad mallorquina.

Entre los objetivos prioritarios se encuentran la promoción de la identidad cultural, social y natural de la isla, el apoyo al producto de proximidad, la conservación del patrimonio y el impulso de propuestas que contribuyan a diversificar y mejorar la calidad de la oferta turística.

Se valorarán especialmente aquellos proyectos que fomenten la participación de la comunidad local, incorporen criterios innovadores de sostenibilidad y desarrollen acciones educativas o de concienciación.

La nueva convocatoria se alinea con los principios del Mallorca Pledge, el compromiso impulsado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca para fomentar una relación "más respetuosa y consciente" con la isla.

"De este modo y mediante la colaboración público-privada, se busca sumar esfuerzos entre administraciones, empresas y entidades sociales para impulsar proyectos que den visibilidad en el talento y al producto local y contribuyan a un modelo turístico más sostenible y equilibrado", han resaltado.