El Consell de Mallorca destinará 6,1 millones de euros a reforzar el firme de la carretera Bunyola-Orient-Alaró

El conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca, Fernando Rubio, la alcaldesa de Bunyola, Maria Antònia Serralta, y el alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, en el inicio de las obras de la carretera Bunyola-Orient-Alaró. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha empezado las obras para renovar el asfalto de carretera que conecta Bunyola, Orient y Alaró, para lo que destinará un total de 6,1 millones de euros.

Se trata de una vía que tiene 18 kilómetros de longitud y, desde hace décadas, se encuentra en un estado "muy deficiente", según ha afirmado la institución insular en una nota de prensa.

Esta actuación durará aproximadamente ocho meses y se financia mediante el convenio de carreteras con el Govern. El Consell ha apuntado que es una reforma "muy esperada" por los vecinos de los dos municipios y también por los colectivos ciclistas.

El conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca, Fernando Rubio, ha visitado el inicio de las obras, junto con la alcaldesa de Bunyola, Maria Antònia Serralta, el alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, el director insular de Infraestructuras e ITV, Rafel Gelabert, y el vocal de la Federación de Ciclismo de Baleares, Pedro Mulet.

Los informes técnicos del Consell de Mallorca señalan que en esta carretera no se ha hecho "ninguna actuación integral" desde hace más de 25 años, por lo que presenta un firme "deteriorado, con deformaciones, fisuras y zonas de asentamiento".

"Las tareas de mantenimiento ordinario ya no eran suficientes para garantizar la seguridad de la circulación, por eso ahora se realiza una intervención completa para asegurar un tráfico sin incidentes para coches y ciclistas", han señalado.

Además, se ha detectado un tramo crítico entre los kilómetros 13 y 14, donde el pavimento presenta hundimientos a causa de las características geotécnicas "deficientes" del terreno.

Ahora se solucionará mediante unas técnicas especializadas de anclaje del terreno con tensores, drenajes específicos y tratamientos del asfalto. Además, el Consell ha subrayado que en el proyecto de la legislatura pasada el recorrido "no llegaba" hasta el centro urbano de Alaró y ahora, con esta modificación, los ciudadanos "se beneficiarán de una reforma que mejora un tramo más largo".

Rubio ha explicado que estas obras son una "reivindicación histórica" de los vecinos de Bunyola, Orient y Alaró, que ahora podrán moverse por una carretera, "sumamente deteriorada, que hace demasiado tiempo que no se arreglaba y era peligrosa". "Es una actuación que no consume más territorio y que tiene en cuenta todos los criterios ambientales", ha indicado.

Con las obras se hará un refuerzo del firme en 18 km, fresado del pavimento "deteriorado", reparación de blandos y aplicación de capas bituminosas con materiales sostenibles y áridos reciclados, mejora del confort y la durabilidad del pavimento o la renovación de marcas viales, entre otras actuaciones.

Ambas intervenciones se han diseñado con criterios de sostenibilidad y se han integrado las directrices del Consell en materia de economía circular y reutilización de materiales.

A pesar de encontrarse parcialmente en el entorno de espacios protegidos de la Red Natura 2000, como la ZEC Puig de Alaró-Puig de sa Alcadena y la ZEPA de Alfàbia, la actuación ha sido declarada "no afectada ambientalmente", puesto que son obras de "consolidación dentro del ámbito ya ocupado por la carretera".

Asimismo, se ha consultado la Dirección General de Medio natural sobre la posible afección a especies nidificantes y el Consell ha señalado que se cumple "estrictamente" con los condicionantes establecidos.