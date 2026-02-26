El Consell de Mallorca destinará casi 1,2 millones de euros a posicionar la isla como destino "responsable y sostenible"

Imagen promocional de la campaña del Consell de Mallorca para promocionar la convocatoria de subvenciones. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha aprobado una convocatoria de subvenciones por valor de cerca de 1,2 millones de euros, para desarrollar iniciativas que posicionen a la isla como un destino "responsable, sostenible y accesible".

Estas ayudas se gestionarán a través del Patronato de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca (FTRM) con la que se busca un "turismo sostenible" en Mallorca mediante la organización de acontecimientos de interés turístico durante el año 2026, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

El objetivo de esta línea de ayudas es apoyar acontecimientos que contribuyan a difundir los valores de la isla y consolidar un modelo turístico basado en "la calidad, la desestacionalización y la diversificación del producto".

"La convocatoria quiere impulsar iniciativas que generen impacto en los mercados emisores, retorno mediático y proyección exterior, a la vez que promuevan la sostenibilidad ambiental, la circularidad y la accesibilidad universal", ha destacado la institución insular.

Podrán optar a estas subvenciones empresas privadas y asociaciones sin ánimo de lucro que organicen acontecimientos de interés turístico "sostenible", que refuercen los productos turísticos estratégicos de la fundación, que tengan impacto a los mercados emisores o que contribuyan a la desestacionalización, la circularidad y la accesibilidad universal.

De este modo, serán subvencionables, entre otros, jornadas, congresos, foros, encuentros profesionales y acontecimientos culturales o deportivos con repercusión turística, especialmente aquellos que cuenten con participación mayoritaria de personas provenientes de fuera de Mallorca.

También se incluyen iniciativas orientadas específicamente a poner en valor Mallorca como destino turístico "sostenible", como por ejemplo acciones vinculadas a "la movilidad sostenible, la economía circular o la compensación de la huella de carbono".

En el caso de los acontecimientos gastronómicos, se requiere la incorporación de producto local de Mallorca y, cuando la gastronomía sea la actividad principal, un mínimo del 70% de producto de kilómetro cero.

Los eventos se tienen que desarrollar íntegramente dentro del territorio de Mallorca y se tienen que haber iniciado y finalizado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

En el marco de los criterios de valoración establecidos en la convocatoria, se tendrá especialmente en cuenta la temporalidad del acontecimiento, al otorgar una mayor puntuación a aquellas iniciativas que contribuyan de manera más clara a la desestacionalización de la actividad turística en la isla.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a partir de las 09.00 horas del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria al BOIB y finalizará a las 14.00 horas del último día. La tramitación se tendrá que hacer exclusivamente por vía electrónica a través de la Sede Electrónica de la fundación.