El Consell de Mallorca duplica la partida de para recuperar el patrimonio etnológico y mantener el paisaje en la Serra

De izquierda a derecha, el gerente del Consorcio, Lluís Vallcaneras, el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, y el director insular de la Serra de Tramuntana, Toni Solivellas. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca destinará casi tres millones de euros en 2026 a las subvenciones para recuperar el patrimonio etnológico, mantener el paisaje y fomentar la actividad agraria y marítima en la Serra de Tramuntana, una cuantía que está cerca de duplicar la partida del año anterior.

Este es uno de los conceptos del presupuesto que ha aprobado la Junta Rectora del Consorcio Serra de Tramuntana para el año que viene y que asciende a casi 5,4 millones de euros, lo que representa un incremento del 30,45% respecto a las cuentas de 2025, según ha explicado la institución insular en un comunicado.

Este presupuesto se sitúa como el "más elevado" desde la creación del Consorcio, un ente adscrito al Consell de Mallorca y encargado de "preservar los valores" que permitieron la declaración de la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial en 2011 por parte de la Unesco.

Así, la Dirección Insular de la Serra de Tramuntana es este año la que registra el mayor incremento dentro del Departamento de Presidencia, al apostar de manera decidida por "apoyar a las personas y mantener el compromiso con la conservación del paisaje cultural".

El conseller insular de Presidencia del Consell de Mallorca, Toni Fuster, ha considerado que con este esfuerzo "se consolida el compromiso del Consell con todos los que trabajan para mantener, con mucho esfuerzo y dedicación, el paisaje de la Serra de Tramuntana para que todos puedan disfrutarlo".

En las convocatorias de 2026, por primera vez se destinarán 1,5 millones de euro a particulares, una cantidad que supone un incremento del 114% respecto al año anterior. También aumentan de forma notable las ayudas a los ayuntamientos, que crecen un 57% hasta alcanzar los 550.000 euros, aunque el incremento más significativo corresponde a las líneas dirigidas a explotaciones agrarias, que suben un 261% y llegan a 650.000 euros.

La propuesta incluye igualmente 675.000 euros para cooperativas y cofradías y 100.000 euros para las entidades de custodia del territorio, al reforzar el apoyo al conjunto de agentes que trabajan en la conservación y gestión del paisaje.

Además de las subvenciones para apoyar a todos los que cuidan y mantienen la Serra, el Consell tiene la misión de difundir los valores de la Declaración entre la población a través de programas culturales, deportivos y educativos, a los que destinará 772.000 euros en 2026.