El Consell de Mallorca empieza a catalogar 33 refugios antiaéreos de la Guerra Civil en Palma, Marratxí, Sóller e Inca

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en una visita al refugio antiaéreo del Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Insular de Patrimonio Histórico del Consell de Mallorca ha aprobado iniciar un expediente para la declaración como Bienes Catalogados de 33 refugios antiaéreos de la Guerra Civil, ubicados en los municipios de Palma, Marratxí, Sóller e Inca.

Se trata del primer paso para la creación del Catálogo Insular de Refugios Antiaéreos de la isla de Mallorca, un instrumento clave para preservar y poner en valor este patrimonio histórico y arqueológico, según ha informado la institución insular en un comunicado.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que con la aprobación de este expediente se reconoce oficialmente el valor patrimonial de unos "testigos únicos" de la historia de la isla.

Asimismo, la vicepresidenta del Consell de Mallorca y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha señalado que por primera vez se dispondrá de un instrumento que proteja legalmente y de manera integral estos espacios. "El compromiso es ampliar el catálogo y abrirlos a la ciudadanía", ha señalado.

Los refugios objeto de este expediente forman parte de las infraestructuras de defensa pasiva construidas durante la Guerra Civil, especialmente a partir de febrero de 1937, cuando se creó la Jefatura de la Defensa Pasiva Antiaérea de Baleares.

Las estructuras presentan una notable diversidad tipológica: galerías subterráneas excavadas en forma de mina, galerías horizontales aprovechando desniveles naturales del terreno, refugios en el interior de murallas históricas y espacios reforzados con estructuras de hormigón. La mayoría se sitúan a una profundidad mínima de seis metros bajo el nivel de la calle.

El informe técnico subraya el valor excepcional de estos espacios, dado que la desaparición de gran parte de los archivos de la Defensa Pasiva ha dificultado considerablemente su localización y estudio sistemático.

La incoación del expediente aprobada este martes abre un período de información pública y de audiencia a los ayuntamientos afectados, tras la que la Comisión Insular de Patrimonio Histórico podrá emitir la resolución definitiva de catalogación, que otorgará a los 33 refugios la máxima protección patrimonial prevista por la legislación balear.

Algunos de los 33 refugios antiaéreos objeto de catalogación se encuentran entre las calles del Palau Reial y Victòria, el paseo Sagrera, la plaza de ses Columnes, el mercado de Santa Catalina, el túnel del ferrocarril, el Consell de Mallorca o Es Baluard --todos ellos en Palma--.

Ya en la 'Part Forana' se ubican los de la plaza de la Iglesia y la calle Rectoría de Marratxí, las escaleras que van desde la calle Santa Apolònia y la calle Mallorca de Sóller y el Cuartel General Luque de Inca.