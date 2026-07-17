El Consell de Mallorca estrena un pasaporte para recorrer la 'Ruta dels Gegants de Llum' de sa Dragonera

El Consell estrena un pasaporte para recorrer la 'Ruta dels Gegants de Llum' de sa Dragonera. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha puesto en marcha el Passaport de la Ruta dels Gegants de Llum de sa Dragonera, una iniciativa que permitirá a los visitantes recorrer algunos de los enclaves más emblemáticos del Parque Natural y coleccionar sellos como recuerdo de la experiencia.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, el pasaporte incluye cuatro sellos, ubicados en el faro de Tramuntana, el faro de Llebeig, el faro de Na Pòpia y el Centro de Interpretación de Cala Lledó. Los primeros ejemplares han comenzado a distribuirse este viernes en distintos puntos de Sant Elm y en el propio parque natural.

El documento puede recogerse en el Centro de Interpretación de Cala Lledó, punto de partida del recorrido, y permite completar la colección a medida que se visitan los distintos espacios de la ruta.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que la iniciativa pretende incentivar la visita a los diferentes enclaves del parque y ofrecer a los visitantes un recuerdo de su recorrido. Por su parte, el conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha asegurado que el pasaporte está teniendo una "excelente" acogida entre los visitantes y las empresas vinculadas al espacio natural.

Durante la visita al parque, Galmés y Bestard también han comprobado el resultado de las obras de restauración del mirador de Na Miranda. La actuación ha permitido recuperar la explanada con vistas al Freu de sa Dragonera y a la costa de Sant Elm mediante la demolición de una losa deteriorada, con riesgo de derrumbe, y la adecuación de la terraza del mirador, de unos 70 metros cuadrados.

Asimismo, el presidente del Consell ha anunciado que las obras de rehabilitación del Centro de Interpretación del Parque Natural de sa Dragonera comenzarán próximamente. El proyecto, dotado con un presupuesto de 121.663 euros, contempla la renovación integral de la exposición permanente.

Además, el Consell tiene previsto instalar un sistema de placas fotovoltaicas en el faro de Tramuntana para mejorar la visita al espacio museístico y redactar el proyecto de consolidación y adecuación del faro de Na Pòpia.