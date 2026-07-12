El Consell de Mallorca financia 23 proyectos de pymes, autónomos y entidades para hacer planes de responsabilidad social - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha aprobado ayudas a 23 proyectos destinados a pequeñas empresas, autónomos y entidades de economía social para la implantación de planes de responsabilidad social durante el año 2026.

La institución insular ha puesto en marcha esta nueva línea de ayudas que busca impulsar proyectos relacionados con la implantación de prácticas responsables de las empresas de Mallorca, en el ámbito ambiental, social y de gobernanza, según ha señalado el Consell en una nota de prensa.

La consellera insular de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, ha destacado que se ha concedido el 100% de las ayudas aprobadas, lo que representa "un gran éxito de acogida", teniendo en cuenta que se trata de una convocatoria de nueva edición.

Amate ha explicado que las beneficiarias han sido empresas de todos los sectores productivos de la isla de Mallorca, tanto entidades del sector primario, como del sector servicios.

Se trata de una nueva línea de ayudas, dotada con 80.000 euros y con un importe máximo de 4.000 euros por proyecto. En esta primera edición se han concedido ayudas a 20 entidades diferentes con ánimo de lucro, por un importe total de 70.000 euros, y se han subvencionado otros tres proyectos de entidades sin ánimo de lucro, por un importe total de 10.776 euros.

Entre los beneficiarios figuran entidades como Baleares de Limpiezas, Vitrac, Bruper, Grabados Naybor, Fruites i verdures Son March, Kelko Química, Cooperativa Agrícola Sant Bartomeu o Gusto Mundial Baleárides, entre otras.