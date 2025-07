El Consell de Mallorca garantizará un mínimo de dos días a la semana de atención presencial sin cita previa digital

PALMA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca elaborará un nuevo Plan de Garantía de Acceso Universal a los Servicios Básicos, en el que se garantizará un mínimo de dos días a la semana de atención presencial sin necesidad de concertar una cita previa digital.

Esta es una de las medidas recogidas en este plan que se tendrá que desarrollar a raíz de una moción defendida por la consellera insular Beatriu Gamundí y que ha quedado aprobado por unanimidad este jueves, según ha explicado en un comunicado.

Con esta moción, la institución insular se compromete a promover medidas para garantizar el acceso universal e igualitario a los servicios esenciales para las personas mayores, al mantener canales de atención presencial y promover una administración "accesible, clara y adaptada a sus necesidades".

"Una sociedad democrática y justa no puede ignorar las barreras que la digitalización no adaptada supone para miles de personas que no disponen de las competencias digitales necesarias para acceder a los servicios esenciales", ha defendido Gamundí.

La socialista se ha referido a la situación de muchas personas mayores, que a menudo se ven excluidas de servicios bancarios, administrativos y básicos como la luz, el agua o las telecomunicaciones, ante "la desaparición progresiva de los canales presenciales y la exigencia creciente de hacer trámites únicamente en línea o mediante cita previa digital".

"Esta realidad genera situaciones de indefensión, dependencia, aislamiento y pérdida de autonomía, que la moción aprobada este jueves pretende combatir", han resaltado.

El plan también buscará potenciar la creación líneas telefónicas gratuitas con atención humana directa para la realización de gestiones básicas, trabajar por la exención de comisiones bancarias para las personas jubiladas y pensionistas en la cuenta donde se domicilia la pensión y pedir la simplificación de los trámites y de la información, mediante el uso de un lenguaje claro, comprensible y adaptado.

Gamundí ha instado dar una respuesta institucional que combine "modernización con justicia social" y que ponga en el centro "la dignidad, la autonomía y la igualdad de oportunidades de todas las personas, para superar la brecha digital". La Federación de Jubilados de CCOO ha intervenido en el pleno para apoyar a la moción.

La consellera insular socialista también ha aludido a la necesidad de que el Consell de Mallorca desbloquee la convocatoria del Consell de la Gent Gran de Mallorca, un ente creado durante la pasada legislatura pero que lleva dos años sin reunirse.

Este consejo es un foro de debate y puesta en común de problemas como el que causa la brecha digital en las personas mayores y un elemento de reflexión para poner voz a las necesidades de este colectivo.

La reclamación de Gamundí ha quedado atendida por el conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, que se ha comprometido a hacer la primera convocatoria del Consell de la Gent Gran de Mallorca de la legislatura el próximo mes de septiembre.