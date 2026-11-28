El Consell de Mallorca hace balance del convenio de 46,2 millones de euros para los servicios sociales municipales - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha hecho balance con los municipios mallorquines del convenio de 46,2 millones de euros para los servicios sociales municipales.

En concreto, según ha informado este sábado la institución insular en una nota de prensa, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) reunió el pasado lunes a la Comisión de Seguimiento del convenio de financiación de los servicios sociales comunitarios básicos 2025-2027.

La directora insular de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Apol·lònia Socias, y los responsables del Servicio de Prevención Comunitaria y Apoyo Territorial del IMAS encabezaron el encuentro, en el que participaron representantes de los ayuntamientos de Mallorca y de la Mancomunitat del Pla.

Socias destacó que "los equipos municipales son quienes conocen más de cerca la situación de las familias". "Hacer balance con ellos nos permite ver dónde el convenio ha dado respuesta y dónde todavía hace falta reforzar el apoyo", remarcó.

Además, subrayó que con esta línea de ayudas los municipios disponen de más recursos para atender a las familias que tienen dificultades para asumir los gastos del día a día.

En esta segunda reunión de la Comisión se hizo balance de las actuaciones de 2025 y se revisó el desarrollo del convenio durante 2026.

La primera adenda, formalizada en diciembre de 2025, amplió la financiación en 20,7 millones de euros, hasta situarla en 46,2 millones de euros para el conjunto del trienio, con aportaciones del IMAS y del Govern.

El convenio permite reforzar los equipos municipales, incorporar perfiles como el de psicología y financiar actuaciones de prevención comunitaria y de atención a las urgencias sociales.

La Comisión también abordó el despliegue de la línea de ayudas que se ha incorporado al convenio mediante una adenda complementaria para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán.

El Consell de Mallorca ha destinado 9 millones de euros a esta medida del 'Pla Mallorca Protegeix', que se canaliza a través de los servicios sociales municipales para ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad a hacer frente al encarecimiento de los gastos básicos.