El Consell de Mallorca inaugura el nuevo proyecto museográfico del Museo Krekovic - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha inaugurado este jueves el nuevo proyecto museográfico del Museo Krekovic, que actualiza por primera vez en una década la colección permanente dedicada a Kristian Krekovic y la muestra de artistas extranjeros vinculados a la isla a lo largo del siglo XX.

El acto ha reunido a representantes institucionales y profesionales del sector cultural en una jornada que marca la apertura al público del nuevo proyecto expositivo, según ha informado la institución insular en un comunicado.

"Esta renovación sitúa el Museo Krekovic en el lugar que le corresponde: un espacio vivo, conectado con el barrio de Llevant y con la historia cultural de Mallorca. Recupera la fuerza de Krekovic y, al mismo tiempo, reivindica la presencia de artistas internacionales que han dejado huella en la isla", ha dicho la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca.

La nueva colección permanente incorpora 22 obras que ponen en valor la figura del pintor bosnio afincado en Mallorca. Paralelamente, la muestra de artistas extranjeros reúne piezas de creadores como Tito Cittadini, Roberto Ramaugé, George Sheridan, Mati Klarwein, William Edwards Cook, Erzsébet Ringer, Ernest Curiel, Médard Verburgh, Eugene Holbrook, Richt Miller, Ellis Jacobson o Steve Afif, entre otros.

Durante el acto inaugural se ha entregado el galardón del I Premio KrekoArt, un certamen bienal organizado por primera vez por la institución insular, que selecciona una intervención mural para la fachada principal del museo.

El jurado ha distinguido al artista Oriol Angrill Jordà con la propuesta 'Memoria de marès: El rostro de Krekovic', un proyecto que combina hiperrealismo y referencias a la identidad mallorquina.

"El Premio KrekoArt nace con la voluntad de impulsar la creación contemporánea y de abrir el museo a nuevas miradas. La obra de Oriol Angrill es un excelente ejemplo de este camino", ha apuntado Roca.