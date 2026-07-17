El Consell de Mallorca lanza un nuevo paquete de ayudas de 50.000 euros para apoyar a la prensa de la Part Forana - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha puesto en marcha la tercera edición de la convocatoria de ayudas dirigida a los medios de comunicación escritos de la Part Forana, tanto en formato papel como digital.

Esta nueva edición dispone de una dotación de 50.000 euros y tiene como finalidad dar apoyo a las publicaciones de los diferentes municipios de Mallorca, ha informado la institución insular en un comunicado.

El objetivo es contribuir a sufragar los gastos derivados de la actividad editorial de los medios locales y reforzar el papel como herramienta "de cohesión social y de servicio público".

También impulsar la calidad y la difusión de las publicaciones locales, favorecer la cobertura informativa de las cuestiones de interés insular, dar visibilidad a las entidades sociales y fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos.

Igualmente, la convocatoria pretende promover los espacios de opinión y las aportaciones de la ciudadanía a los medios.

"Con esta convocatoria reafirmamos el compromiso del Consell con unos medios de comunicación que son fundamentales para la cohesión de nuestros pueblos. La prensa foránea contribuye a preservar la identidad local, enriquece el debate público y ofrece una información estrechamente vinculada al día a día de la ciudadanía", ha dicho el conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch.

Podrán optar a las ayudas los proyectos que se desarrollen en municipios de Mallorca y que tengan como ámbito de actuación uno o varios municipios o una comarca de la Part Forana.

El plazo para presentar las solicitudes y la documentación justificativa de los gastos subvencionables se ha iniciado el 16 de julio y permanecerá abierto hasta el 6 de agosto.

Las bases de la convocatoria, así como los requisitos y la documentación necesaria, se pueden consultar en la sede electrónica del Consell de Mallorca.