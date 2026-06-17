El informe del caso Bestard concluye hizo un uso exclusivo de tres vehículos oficiales sin tener permiso para ello

El vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox), ha hecho uso exclusivo de tres vehículos oficiales sin tener permiso para ello, dado que no se ha acreditado que estuvieran asignados en régimen de exclusividad.

Así consta en el informe de la Secretaría Técnica de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, el departamento que dirige Bestard, elaborado a raíz de la información publicada por el periódico 'Última Hora' que apuntaba al uso irregular de los vehículos oficiales.

En análisis técnico confirma que el conseller insular dispone para su uso exclusivo de tres vehículos --un Dacia Sandero, un Ford Ranger y un Subaru Crosstrek-- que son propiedad del Consell de Mallorca.

No obstante, este régimen de exclusividad que ampare el uso exclusivo de los vehículos "no consta formalmente documentado ni regulado".