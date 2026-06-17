La oposición acusa a Bestard de malversar fondos públicos por hacer uso exclusivo de tres coches oficiales sin permiso

Reunión de la Comisión de Transparencia del Consell de Mallorca para dar cuenta de los informes acerca del caso Bestard, este miércoles 17 de junio de 2026, en Palma. - J. FERNÁNDEZ - EUROPA PRESS

PALMA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La oposición ha acusado al vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox), de malversar fondos públicos después de que informes internos hayan concluido que ha usado tres vehículos oficiales de forma exclusiva pese a no tener permiso para ello.

Lo ha hecho durante la Comisión de Transparencia de la institución insular celebrada la tarde de este miércoles para exponer estos dos informes, uno elaborado por la Secretaría Técnica de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes y otro por la Secretaría y la Intervención General.

Los documentos, a los que ha tenido acceso Europa Press, confirman que el vicepresidente ha hecho uso exclusivo de tres vehículos oficiales sin tener permiso para ello, dado que no se ha acreditado que estuvieran asignados en régimen de exclusividad. Consideran que este proceder "no es una conducta apropiada", pero que no se puede "determinar de forma categórica el uso indebido".

La portavoz del PSIB, Catalina Cladera, ha considerado que los hechos que constan en los documentos son "demoledores" y "pondrían los pelos de punta a cualquier ciudadano que los lea".

Además de un incumplimiento "clarísimo" del Código Ético del Consell de Mallorca, ha aventurado que el uso de estos vehículos oficiales podría ser constitutivo de un delito de malversación de fondos públicos.

La socialista ha llamado al equipo de gobierno a llevar estos hechos ante la Fiscalía. De lo contrario, ha asegurado, lo hará el PSIB como partido político. También ha planteado la posibilidad de dar traslado tanto al Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura de Cuentas.

En una línea similar se ha expresado la portavoz de MÉS per Mallorca, Catalina Inés Perelló, quien ha considerado que el incumplimiento del Código Ético por parte de Bestard ha sido como "una barra libre".

"Pedimos su dimisión el primer día y lo seguimos pidiendo. Es una malversación de recursos públicos", ha subrayado.

El portavoz de El PI, Antoni Salas, ha lamentado que el informe de la Secretaría y la Intervención General "relativice unos hechos como el uso indebido de los vehículos".

"Es decir, en cierta manera dice que está mal, pero que en ningún lado dice que está mal (...). Penamos que se tienen que tomar medidas y llegar hasta el fondo", ha incidido.

Por contra, los portavoces de Vox y el PP, Toni Gili y Núria Riera, respectivamente, han trasladado su apoyo a Bestard al entender que los informes dejan claro que no constatan ningún hecho destacable.

"No hay relevancia jurídica sobre los hechos y no contravienen ninguna norma jurídica actualmente en vigor", ha dicho Gili. "El informe deja claro que no hay responsabilidad ni incidencia., ni desde el punto de vista del Código Ético ni de la malversación", ha añadido Riera.

Ambos han cargado contra la oposición por sus "ataques" a Bestard, a quien han considerado que deberían pedir disculpas.