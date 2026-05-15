El Consell de Mallorca organiza 14 rutas de senderismo por la isla para mayores de 60 años

Grupo de personas mayores asisten a una de las rutas de senderismo organizada por el Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha puesto en marcha 'Petjades', un nuevo programa de senderismo dirigido a personas mayores de 60 años, con 14 excursiones de entre 10 y 12 kilómetros que se llevarán a cabo entre los meses de mayo y diciembre.

El objetivo es fomentar la actividad física, el bienestar y las relaciones sociales a través de rutas por diferentes puntos de Mallorca.

En un comunicado, el Consell de Mallorca ha indicado que las actividades principalmente se organizarán los viernes, con 54 plazas disponibles en cada salida.

Las rutas permitirán a los participantes descubrir algunos de los espacios naturales y paisajísticos más representativos de la isla, con itinerarios por la Serra de Tramuntana, el Parc Natural de Mondragó o la costa del Llevant de Mallorca. Entre las excursiones previstas figuran recorridos como Sóller-Fornalutx-Biniaraix, Cala Figuera-Parque Natural de Mondragó, Betlem-Es Caló, Son Sanutges-Planícia o Valldemossa-Pastoritx-Raixeta-Raixa.

El conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, ha explicado que el senderismo es una de las actividades que "siempre tiene mejor respuesta entre las personas mayores" y han visto que cada vez que organizan alguna actividad relacionada con caminar y descubrir Mallorca, "las plazas se llenan muy rápidamente".

En este sentido, ha remarcado que, por primera vez, han creado un programa específico y estable de rutas de senderismo para "fomentar un envejecimiento activo y saludable" pero también "espacios de convivencia y socialización entre los participantes".

El programa incluye el transporte en autobús hasta el punto de inicio de cada ruta, con diferentes puntos de encuentro habilitados en toda la isla para facilitar el acceso de los participantes a las excursiones. Todas las salidas de los autobuses están previstas a las 08.45 horas. Además, cada salida incluirá un pícnic y cada participante recibirá un lote con gorra, mochila, botella y camiseta.

Las inscripciones se gestionarán a través de las asociaciones de personas mayores hasta completar las plazas disponibles en cada salida.