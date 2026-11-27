El Consell de Mallorca participa en un encuentro en Madrid para definir la hoja de ruta del turismo en 2027 - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha participado en un encuentro en Madrid para definir la hoja de ruta del turismo de 2027, que tiene el objetivo de mejorar su percepción social en España, visibilizar su contribución en la sociedad y fomentar una actividad "cada vez más responsable, sostenible y comprometida con los territorios en los que se desarrolla".

La institución insular ha explicado este viernes en un comunicado que la convocatoria, bajo el nombre 'Turismo que suma', ha reunido a empresas turísticas, asociaciones empresariales e instituciones públicas de ámbito autonómico y local.

El Consell se adhirió el pasado mes de julio a la iniciativa, "en coherencia con la estrategia turística que desarrolla la institución insular y que sitúa la sostenibilidad, la responsabilidad compartida, la convivencia y el bienestar de los residentes en el centro de sus políticas turísticas".

La participación de Mallorca en este encuentro, han asegurado, responde a la voluntad de seguir avanzando en un modelo turístico que genere prosperidad económica y contribuya a la preservación del territorio, al mantenimiento de la identidad cultural y a la mejora de la calidad de vida de quienes residen en la isla.

La adhesión a esta acción es consecuencia también del Pledge de Mallorca, un compromiso que busca involucrar a toda la cadena de valor del turismo en el cuidado de la isla y que cuenta con la adhesión de operadores turísticos internacionales.

Esta iniciativa parte de la premisa de que la preservación del destino y la convivencia requieren de la implicación activa de las administraciones, las empresas, los profesionales del sector y las personas que visitan Mallorca.

A ello se suman las diferentes campañas de comunicación y sensibilización impulsadas por la institución insular, tanto en el ámbito local como en los principales mercados emisores, dirigidas a fomentar comportamientos responsables, transmitir los valores que definen la identidad de Mallorca y generar una mayor conciencia sobre la necesidad de cuidar un territorio que, además de ser un destino turístico, es, ante todo, el hogar de sus residentes.