El Consell de Mallorca pide explicaciones al delegado del Gobierno por las cargas policiales

Archivo - El conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, ha pedido este lunes explicaciones al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, por las cargas policiales registradas durante la manifestación contra la masificación turística celebrada este domingo en Palma.

En este sentido, ha reconocido que durante la protesta se produjeron "tensiones" que desembocaron en la intervención policial, aunque ha considerado que corresponde al delegado del Gobierno dar explicaciones, al ser, según ha señalado, el responsable del dispositivo de seguridad.

Asimismo, ha defendido que la inmensa mayoría de los asistentes se manifestó de forma pacífica y respetuosa y ha sostenido que, al inicio de la concentración, no existían indicios de que fueran a producirse los incidentes registrados al final de la protesta.

Ginard también ha defendido que el Consell ha cambiado "radicalmente" el modelo de gestión turística desde el inicio de la actual legislatura y ha sostenido que muchas de las reivindicaciones planteadas durante la manifestación ya forman parte de las políticas impulsadas por la institución insular.

Entre estas medidas, ha destacado el objetivo de crecimiento cero de plazas turísticas, frente a las cerca de 90.000 que, según ha dicho, se crearon en Mallorca entre los años 2015 y 2023.

Asimismo, ha señalado que el Consell ha destinado cerca de 4,9 millones de euros procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) a combatir la oferta turística ilegal, unos fondos que, según ha explicado, han permitido reforzar los servicios de inspección y sanción para perseguir este tipo de actividad.

Finalmente, ha puesto en valor la futura limitación del número de vehículos que podrán entrar en Mallorca y ha asegurado que la institución trabaja desde 2023 para revertir un modelo consolidado durante años, aunque ha reconocido que se trata de un proceso que "no es fácil".