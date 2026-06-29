El Consell de Mallorca pone en marcha la plataforma inteligente de destinos. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha puesto en marcha este lunes la plataforma inteligente de destinos (PID), una herramienta que mejora la planificación, la gestión y la toma de decisiones en el sector turístico para impulsar una gestión más inteligente, sostenible y basada en datos.

Ha sido en el marco de la jornada 'Construyendo el futuro inteligente de Mallorca', organizada por la Fundación Turismo Responsable, y durante la cual se han presentado los servicios, capacidades y aplicaciones prácticas de la herramienta.

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, y el director de Segittur, Enrique Martínez, acompañados del director insular de Turismo y director gerente de la Fundación Mallorca Turismo Responsable (FTRM), Tomeu Ferragut, han inaugurado el acto, en el que han participado un centenar de personas, entre representantes institucionales, administraciones públicas, empresas del sector turístico, entidades académicas y otros agentes estratégicos vinculados al destino.

La jornada ha empezado con un ejemplo de lo que supondrá la Mallorca PID. A partir de una serie de preguntas con datos concretos que todos los inscritos a la jornada facilitaron previamente, se ha mostrado un panel con datos de la huella de carbono que supone la organización de un acontecimiento de estas características. Esta es solo una de las capacidades de esta herramienta de inteligencia turística.

En palabras del conseller Ginard, con la Mallorca PID se da un paso adelante en la manera de entender, gestionar y planificar el turismo, poniendo la tecnología y los datos al servicio del territorio, de las administraciones, de las empresas y de los ciudadanos.

"En base a los datos del ciclo del agua, de ocupación de playas o de consumo eléctrico, de todo el cúmulo de datos, podemos tomar decisiones para mejorar no solo la experiencia de quien nos visita, que es un objetivo principal, sino, sobre todo, mejorar la calidad de vida de las personas que vivimos en Mallorca", ha explicado.

El director de Segittur, Enrique Martínez, por su parte, ha dado la enhorabuena a Mallorca por el desarrollo de la plataforma y ha destacado que la PID supone un salto a la digitalización de la gestión turística donde las herramientas creadas en cada territorio podrán ser utilizadas en todos los destinos que forman parte desarrollo esta plataforma inteligente.

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA MALLORCA PID

Después de la presentación institucional del proyecto celebrada el pasado mes de abril, el encuentro de este lunes avanza hacia la evolución de Mallorca PID, poniendo el foco en las herramientas y en los servicios desarrollados, así como en las oportunidades que ofrece la inteligencia turística para mejorar la planificación, la gestión y la toma de decisiones.

Durante la jornada de este lunes se han presentado los principales resultados conseguidos por el proyecto y se ha mostrado el funcionamiento de la plataforma mediante una demostración de sus capacidades y casos de uso.

Los asistentes han coincido en cómo Mallorca PID facilita el acceso a información estratégica, indicadores, cuadros de mando y servicios orientados a generar conocimiento útil para la gestión turística del territorio.

La jornada, además, ha contado con espacios participativos y mesas de trabajo colaborativas dirigidas a recoger aportaciones, identificar nuevas necesidades y reforzar la colaboración entre los diferentes agentes que forman parte del ecosistema turístico de Mallorca.

Así como de un espacio de networking destinado a fomentar el intercambio de experiencias y la creación de sinergias entre administraciones, empresas, entidades académicas y profesionales del sector.

PROYECTO ESTRATÉGICO DE INTELIGENCIA TURÍSTICA

Mallorca PID constituye una infraestructura tecnológica estratégica para el destino, concebida para impulsar una gestión turística más inteligente, sostenible y basada en datos.

Además, permite integrar y transformar información procedente de múltiples fuentes en conocimiento útil, para apoyar a la gobernanza turística y mejorar la coordinación entre los diferentes actores del territorio.

Impulsado por el Consell de Mallorca a través de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca, el proyecto se ha desarrollado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España y ha sido financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

Su desarrollo se alinea con la estrategia estatal de Plataforma Inteligente de Destinos promovida por Segittur y supone un avance significativo en la consolidación de Mallorca como destino turístico innovador y referente en inteligencia turística.