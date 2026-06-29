El Consell de Mallorca pone en valor las terapias con perros en las residencias para favorecer la socialización

Residentes de la Llar d'Ancians participan en una sesión de terapia asistida con perros. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha destacado el papel de las terapias asistidas con perros que se llevan a cabo en la Llar d'Ancians de Palma, que "ayudan a mejorar el estado de ánimo, refuerzan la autoestima, favorecen la socialización y contribuyen a prevenir situaciones de aislamiento".

Con estos términos se ha expresado el presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y conseller insular de Bienestar Social del Consell de Mallorca, Guillermo Sánchez, durante la visita que ha hecho este lunes a la residencia para conocer de primera mano el funcionamiento de las terapias, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado

Las sesiones se llevan a cabo con la colaboración de la Fundació s'Hort Vell y se realizan cada lunes de 10.30 a 11.30 horas. Estas forman parte de las actividades complementarias que el IMAS impulsa en los centros residenciales para "favorecer el bienestar físico, emocional y social de las personas mayores".

A través del contacto con perros especialmente preparados para este tipo de intervenciones, los residentes trabajan aspectos como la memoria, la atención, la comunicación, la expresión emocional, la participación social y el vínculo afectivo.

"En la Llar d'Ancians no solo se cuida a las personas mayores desde el punto de vista asistencial. También se acompaña emocionalmente, estimula sus capacidades y genera momentos de bienestar que tengan un impacto real en su día a día", ha destacado Sánchez durante la visita.

Asimismo, ha subrayado que la presencia de los perros crea un entorno "amable, cercano y muy positivo", especialmente para personas que han tenido animales a lo largo de su vida o que responden "muy bien a los estímulos afectivos".

La Fundació s'Hort Vell, entidad especializada en intervenciones asistidas con animales, es la encargada de desarrollar estas sesiones en la Llar d'Ancians. La entidad cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito sociosanitario, educativo y terapéutico, con programas dirigidos a personas mayores, menores y personas con discapacidad.

Este proyecto da continuidad a la línea de trabajo que el IMAS ya ha impulsado en otros recursos de la institución. El año pasado, la Fundació s'Hort Vell puso en marcha un proyecto piloto de intervención asistida con perros en el Centro de Promoción de la Autonomía Personal Can Clar, de Llucmajor, dirigido por primera vez a personas mayores autónomas. Posteriormente, la experiencia se amplió también al Centro de Promoción de la Autonomía de Manacor.

"Desde el IMAS se continúa adaptando los recursos a las necesidades reales de las personas mayores, ya que se busca crear centros vivos, abiertos a nuevas metodologías y capaces de ofrecer una atención más humana, más cercana y más centrada en la persona", ha afirmado Sánchez.

Esta actividad forma parte del programa de terapias asistidas con perros que el IMAS lleva a cabo en las residencias de personas mayores que gestiona en Mallorca. El servicio, adjudicado por un periodo de cuatro años, permitirá dar continuidad a estas intervenciones terapéuticas, orientadas a mejorar el bienestar emocional, estimular las capacidades cognitivas y favorecer la socialización de las personas residentes.

Además de las terapias asistidas con perros, la Llar d'Ancians ofrece diferentes actividades ocupacionales, sociales y terapéuticas orientadas a promover la autonomía, la participación y la calidad de vida de las personas residentes.