El Consell de Mallorca presenta en Fitur visitas guiadas relacionadas con el mundo del trote

Archivo - Carrera en el Hipódromo de Son Pardo - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha presentado este jueves en Fitur la 'Mallorca Trot Experience', una iniciativa que consistirá en ofrecer visitas guiadas con el objetivo de ofrecer valor añadido a los visitantes del Grand Premio Nacional de Trote y a las carreras que se celebran semanalmente.

La experiencia, promovida por el Instituto del Deporte Hípico de Mallorca, consistirá en unas visitas guiadas por especialistas que pararán en 15 estaciones del Hipódromo Son Pardo, según ha señalado la institución insular.

Durante estas visitas se abordará la historia del trote, los caballos y la raza, los campesinos y la crianza, las competiciones o los oficios artesanales asociados al trote que perviven en la isla, entre otros temas.

Las visitas, que arrancarán el mes de marzo, finalizarán con una comida tradicional. Igualmente, estarán abiertas a la demanda, previa reserva de las mismas.

El Consell de Mallorca ha expuesto esta nueva oferta turística en el estand de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib), de la mano del vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard.

Precisamente, el conseller insular ha destacado que el trote como experiencia turística "es auténtico y diferenciado", está "muy ligado al territorio" y llega a "un público de calidad, interesado en la cultura y costumbres locales".

"Queremos que los visitantes que lleguen de diferentes países, como Francia, Alemania o países nórdicos, donde la cultura del trote también es latente, puedan disfrutar de este valor añadido", ha subrayado.