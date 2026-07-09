El Consell de Mallorca rechaza una propuesta de MÉS para elaborar una estrategia para reducir la presión turística

Los consellers de MÉS per Mallorca en el pleno insular - MÉS PER MALLORCA

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consell de Mallorca ha rechazado una propuesta de MÉS per Mallorca que instaba al gobierno insular a elaborar una estrategia para reducir las plazas turísticas, los vehículos y los impactos derivados de la masificación.

PP y Vox han votado en contra de la moción, El PI se ha abstenido, mientras que la izquierda ha votado a favor, según ha lamentado la formación en una nota de prensa.

Para los ecosoberanistas, este resultado evidencia que el equipo de gobierno "continúa sin querer afrontar el principal reto que tiene hoy Mallorca" y "sin ninguna hoja de ruta" para hacer frente a una realidad que, a su entender, cada vez es más evidentes.

"Carreteras colapsadas, dificultades crecientes para acceder a una vivienda, espacios naturales saturados y una pérdida progresiva de la calidad de vida para la población residente", han advertido.

Durante la defensa de la moción, la portavoz de MÉS en la institución insular, Catalina Inés Perelló, ha considerado que el debate ya no es si Mallorca ha llegado a su límite, sino si las administraciones están dispuestas a actuar.

Según Perelló, cada año la isla bate récords de visitantes, de gasto turístico y de beneficios empresariales, mientras también aumentan los problemas de acceso a la vivienda, los atascos, la presión sobre el territorio y el malestar social. "Sabemos que crecer sin límites también tiene límites, y los estamos superando", ha avisado.

Igualmente, ha afirmado que su grupo no criminaliza a los turistas ni a las empresas que cumplen la ley. "El problema real es que Mallorca ha llegado a un límite, lo sabe la gente que busca vivienda y no la encuentra, los trabajadores que pasan horas en los atascos y los vecinos que ven como sus pueblos pierden calidad vida", ha defendido.

La ecosoberanista ha criticado que algunos grupos hayan "intentado desviar el debate" con, a su entender, "polémicas artificiales en lugar de afrontar el problema de fondo".