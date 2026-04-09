El Consell de Mallorca reitera su solicitud de cesión temporal de los 'Bous de Costitx' y critica la llamada de Cultura

Archivo - Entrada principal del Museo Arqueológico Nacional. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha vuelto a reclamar la cesión temporal de los 'Bous de Costitx' y ha reprochado al Ministerio de Cultura que respondiera a su informe con una llamada para rechazar la petición que ya había cursado.

El Pleno de la institución insular ha dado luz verde a una moción, impulsada por el PP, sobre esta materia y para "desbloquear" las obras de museización de las salas de arqueología del Museu de Mallorca, que ha contado con los votos a favor de todos los partidos presentes en el Consell excepto el PSIB, que se ha abstenido.

La encargada de defender la iniciativa ha sido la consellera insular del PP Antònia Portell, quien ha sostenido que la propuesta "no iba de colores políticos", sino de "respeto al patrimonio".

Así, ha resaltado que los 'Bous de Costitx' son historia de la Mallorca 'talaiótica' y ha recalcado que lo que se pide es una cesión temporal, no un "retorno definitivo".

Por eso ha reprobado que la respuesta de Cultura haya sido un "no sin sensibilidad, ni voluntad de diálogo". Portell ha aseverado que "hace años" que en Mallorca se hace esta reivindicación poruqe "afecta a la dignidad" de la isla.

Igualmente, ha recriminado al departamento que dirige Ernest Urtasun que "tampoco trabaje" por poner en valor el patrimonio que ya tiene Mallorca, por lo que ha solicitado que "cumpla con su responsabilidad" en cuanto a la museización de las salas del Museu de Mallorca.

El portavoz de El PI en el Consell de Mallorca, Antoni Salas, ha incidido en que los 'Bous de Costitx' es uno de los "emblemas" de la arqueología de Mallorca y de España, al tiempo que ha resaltado el "tiempo perdido" en la reforma del Museu de Mallorca que llevaría detenida 17 años.

Aún así, ha apuntado que los 'Bous de Costitx' son un "blanqueador de partidos", puesto que, a su manera de ver, con los cambios en el Ejecutivo central, PP y PSIB se "turnan" para pedir su retorno.

Por este motivo, ha considerado que "no interesa traerlos" y se quedan en Madrid para que 'populares' y socialistas puedan "darse caña". Salas ha anunciado su voto favorable como un acto de "buena fe" pero ha lanzado la propuesta de conseguir un compromiso por escrito del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que los 'Bous de Costitx' vuelvan a Mallorca si llega al Gobierno de España.

El conseller insular de MÉS per Mallorca Joan Llodrà ha comentado que este compromiso sería un pacto "justo" y ha avanzado que daría su apoyo a la moción, aunque ha reprochado que, pese a los cambios de gobierno en España, ni con UCD, PSOE y PP ha ocurrido el regreso de los 'Bous de Costitx'.

Asimismo, el representante ecosoberanista se ha referido a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando calificó de "cateta" la reclamación para exponer el 'Guernica' de Picasso en el Guggenheim de Bilbao. "Esperemos que no nos llamen catetos también como Ayuso", ha ironizado.

La consellera insular de Vox María Paz Pérez ha indicado que en su formación valoran que estas piezas se guarden en el Museo Arqueológico Nacional pero apoyan la cesión temporal y ha criticado que Cultura haya "dado la espalda" a Mallorca.

No obstante, ha aclarado que para recibirlos "primero hay que tener la casa limpia" y ha reprochado que la "burocracia" tenga cerradas las salas arqueológicas del Museu de Mallorca.

El conseller insular de Gabriel Dalmau ha aseverado que el PP quiere "instrumentalizar" los 'Bous de Costitx' y ha mantenido que detrás de la decisión de Cultura hay "motivos técnicos" de los expertos del Ministerio, por la "dificultad" de trasladar estas piezas.

Al mismo tiempo, ha subrayado el "fracaso" del Ayuntamiento de Palma en su propuesta de Candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031 y ha citado la destrucción de un 'llaüt' protegido en Andratx.

La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha señalado las "contradicciones" de Urtasun al mostrarse favorable a "descolonizar los museos", cuando el Consell hizo una propuesta técnica "solvente y viable".

Igualmente, la representante de la institución insular ha censurado que la negativa se trasladara a través de una llamada, cuando el "único informe" sobre el traslado lo habrían emitido los técnicos del Consell de Mallorca.

Por este motivo, ha sugerido que esta comunicación se habría hecho así porque a Cultura "no le iba bien" dejar este rechazo por escrito y ha reprobado que la negativa se diera "sin argumentos".

Roca ha mostrado sus "dudas" por los motivos aducidos por una supuesta "fragilidad" de las piezas y, respecto a las referencia a Ayuso, ha afirmado que "no es lo mismo" mover una pintura que esta escultura, puesto que el bronce "solo necesita condiciones ambientales estables" y en el Museu de Mallorca se podrían dar.