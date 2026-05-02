El Consell de Mallorca reivindica sus inversiones en Pollença para "reforzar un modelo turístico de calidad"

El alcalde de Pollença, Martí March, y el conseller insular de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, durante su visita al municipio. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha puesto en valor las actuaciones llevadas a cabo en Pollença con financiación del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT) para contribuir a "reforzar un modelo turístico basado en la calidad, la sostenibilidad y la mejora continua de los servicios".

Así lo ha reivindicado el conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, durante su visita a la localidad, donde ha resaltado que estas inversiones también permiten "dar respuesta a las necesidades específicas de los municipios".

En un comunicado, la institución insular ha explicado que Ginard ha acudido a Pollença para conocer de primera mano el estado de los proyectos financiados a través de las diferentes líneas de ayuda, así como para ofrecer apoyo técnico al Ayuntamiento en su desarrollo.

Durante la visita, Ginard ha estado acompañado por el director insular de Turismo para la Gobernanza y la Sostenibilidad, Pedro Mas, y allí se han reunido con el alcalde de Pollença, Martí March, y con parte de su equipo, para poner en valor la inversión pública destinada a la mejora de espacios e infraestructuras turísticas.

En este sentido, cabe destacar la reforma de la calle de Formentor y la plaza de Miquel Capllonch, con una inversión de 500.000 euros. Asimismo, se ha revisado el estado del proyecto de reforma y rehabilitación del antiguo cine Capitol, actualmente en fase de tramitación. Este proyecto, con un periodo de ejecución previsto entre el 2024 y el 2028, cuenta con una aportación total de 750.000 euros por parte del departamento de Turismo.

Ginard ha resaltado la "importancia" de la colaboración público-privada, especialmente con el sector hotelero, para avanzar hacia un destino "más competitivo y alineado con las nuevas demandas de los visitantes".

Por su parte, March ha valorado la visita institucional y el apoyo del departamento, al tiempo que ha asegurado que estas inversiones son "fundamentales" para mejorar los espacios públicos y los servicios que se ofrecen tanto a los residentes, como a los visitantes.

El alcalde ha añadido que la colaboración entre administraciones "permite avanzar con proyectos estratégicos" como la rehabilitación del antiguo cine Capitol, que será una equipación "clave" para el municipio.

En conjunto, la inversión del Consell de Mallorca en estos proyectos estratégicos en el municipio asciende a 1,25 millones de euros, lo que "reafirma el compromiso con la modernización y diversificación de la oferta turística de Pollença".

Paralelamente, en el marco de otra convocatoria de ayudas, el municipio ha recibido un importe de más de 27.200 euros destinado a actuaciones de mejora en equipaciones y servicios turísticos. Concretamente, en nueva equipación informática y señalización turística, así como más de 16.600 euros para la producción de audiovisuales, renovación de la señalítica y mejora de las oficinas de información turística.

Esta es una de las visitas programadas que hará Ginard coordinadas por la Dirección Insular de Gobernanza a lo largo de las próximas semanas en los diferentes municipios de la isla.