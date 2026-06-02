El Consell de Mallorca trabaja en un catálogo de espacios para facilitar el trabajo de las entidades de voluntariado

Reunión de la Mesa de Entidades de Voluntariado de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca está trabajando en la elaboración de un catálogo de espacios a disposición de las entidades de voluntariado para facilitar el desarrollo de sus actividades y favorecer la colaboración entre administraciones y el tejido asociativo.

Es una de las cuestiones que se ha puesto sobre la mesa en la segunda reunión de la Mesa de Entidades de Voluntariado de Mallorca celebrada este martes y en la que han participado una cuarentena de organizaciones.

El objetivo del encuentro, que ha estado presidido por el conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, ha sido hacer balance de las actuaciones desarrolladas desde la puesta en marcha del Plan Insular de Voluntariado 2025-2027.

Desde el inicio del Plan, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, se han visitado 57 entidades y 42 ayuntamientos con el objetivo de conocer de primera mano la realidad del voluntariado en la isla, identificar necesidades y reforzar la coordinación entre las entidades y las administraciones.

Estas visitas han permitido detectar demandas compartidas por buena parte del sector, especialmente la necesidad de contar con más apoyo para gestionar los programas de voluntariado, más formación, una mayor difusión de la labor de las entidades y más herramientas para facilitar la coordinación y el trabajo en red.

En esa línea, la institución insular ha puesto en marcha medidas como formaciones dirigidas a responsables políticos y personal técnico municipal, la convocatoria insular de subvenciones para proyectos de voluntariado, las acciones de difusión de los programas que desarrollan las entidades y la elaboración de la futura Guía del voluntariado de Mallorca.

Además, el Consell de Mallorca está trabajando en la elaboración de un catálogo de espacios a disposición de las entidades para facilitar el desarrollo de sus actividades y favorecer la colaboración entre administraciones y tejido asociativo.

"Desde el primer día tuvimos claro que este Plan debía construirse escuchando a las entidades. Esta mesa es una oportunidad para compartir inquietudes, detectar necesidades y seguir avanzando juntos para reforzar el voluntariado en Mallorca", ha señalado Fuster.