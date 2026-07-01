El Consell de Menorca impone más de 4 millones de euros en sanciones turísticas desde 2023

Archivo - Cartel de estancia turística vacacional (ETV). - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

MENORCA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell Insular de Menorca ha impuesto desde el año 2023 más de cuatro millones de euros en sanciones derivadas de infracciones en materia turística.

Así se desprende de los datos presentados este miércoles por la consellera insular de Ordenación Territorial y Turística, Núria Torrent, y el director insular de Ordenación Turística, Jaume Fedelich.

"Apostamos por un modelo basado en la calidad, la legalidad y la contención, centrado en el bienestar social de los menorquines y en proteger Menorca como Reserva de la Biosfera", ha señalado la consellera.

En este sentido, ha destacado que el Consell ha incrementado de forma "notable" los recursos destinados a la inspección turística, de modo que este verano habrá 12 inspectores, frente a los siete que había al inicio del mandato, lo que representa un aumento del 71,4 por ciento.

Según la consellera insular, este incremento ha permitido intensificar el control sobre la oferta ilegal y, en 2025, se alcanzó un récord histórico con 75 expedientes abiertos.

"La inspección no es un fin en sí mismo; es una herramienta para proteger el modelo de isla que queremos. Cada alojamiento turístico ilegal supone una competencia desleal para quienes cumplen la normativa y, en muchas ocasiones, también es una oportunidad menos para que una familia menorquina pueda acceder a una vivienda", ha afirmado.

Paralelamente, el Consell de Menorca ha implantado por primera vez el sistema de pago por la adquisición de plazas turísticas, dentro de un modelo de crecimiento turístico cero. Esta medida ha generado 1,5 millones de euros, unos recursos que se destinarán a políticas de vivienda.

Según Torrent, por primera vez, los recursos que genera el propio sector turístico se reinvertirán directamente en facilitar el acceso a la vivienda. "Apostamos por la contención, por el valor y no por el volumen, y tenemos claro que los residentes y su bienestar deben ser siempre la prioridad", ha agregado.

En esta línea, ha sostenido que este cambio de modelo también se ha traducido en una reducción efectiva de la oferta de alquiler turístico en viviendas, especialmente en los núcleos urbanos.

"Si entre los años 2015 y 2022 el número de plazas de alquiler turístico en Menorca pasó de 21.052 a 30.328, alcanzando un máximo histórico, desde el año 2023 el Consell ha apostado por la contención en las zonas aptas y por el decrecimiento turístico dentro de los municipios, hasta situarse en las 28.994 plazas actuales", ha manifestado.

En este periodo, ha puntualizado que se han dado de baja 1.334 plazas turísticas ubicadas dentro de los núcleos urbanos, a las que se suman más de 200 plazas eliminadas como consecuencia de expedientes sancionadores.

"En total, más de 1.500 plazas turísticas han desaparecido de los núcleos urbanos, una actuación cuyo objetivo prioritario es favorecer que estas viviendas recuperen su uso residencial", ha asegurado Torrent.

El Consell de Menorca también ha habilitado durante este mandato un formulario de denuncias en su página web institucional, que ya ha recibido 168 comunicaciones, una herramienta que facilita la participación ciudadana en la detección de posibles infracciones.

"Desde el primer día asumimos el compromiso de gobernar el turismo con responsabilidad y gestión. El turismo necesitaba, sobre todo, gestión. Apostamos por un modelo que respete nuestro territorio, que contribuya a facilitar el acceso a la vivienda y que se traduzca en una mayor calidad de vida para los menorquines", ha concluido.