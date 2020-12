El Consell presenta 'Mallorca Virtual Show', la feria online para promocionar los productos turísticos de la isla

Es la primera feria virtual de turismo organizada por la institución insular, destinada a los mercados de Alemania, Reino Unido y España

PALMA DE MALLORCA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller insular de Turismo y Deportes, Andreu Serra, y la directora de Turismo del Consell de Mallorca, Lucía Escribano, han presentado este viernes la 'Mallorca Virtual Show', que se llevará a cabo el 16 de diciembre, de las 09.00 a las 18.00 horas.

Según ha informado Serra este viernes en nota de prensa, "esta feria es un ejemplo de cooperación público, que se ha organizada de manera coordinada con el sector. Se ha creado un espacio abierto a toda la red de actores turísticos, nacionales e internacionales, para que puedan conocer de primera mano y contactar directamente con el sector de Mallorca".

Se trata de la primera feria virtual que ha sido organizada por el Departamento de Turismo para promocionar productos prioritarios que ofrece la isla y que se ha planificado en colaboración con los grupos de producto, deportes y turismo activo, gastronómico, patrimonio cultural y ecoturismo, MICE y Premium. Asimismo, en la feria también habrá un espacio propio para los municipios turísticos de Mallorca.

"El Consell quiere estar en primera línea de salida para que los mercados potenciales (Alemania, Reino Unido, España, los países nórdicos, Francia, Benelux e Italia) estén puntualmente informados y tengan todos los elementos necesarios para hacer de Mallorca su primera opción para sus vacaciones", ha añadido el conseller insular.

"Es la primera feria virtual de producto de Mallorca, pero no se descarta continuar realizando otras en el futuro, ya sea de varios productos como ahora, o de productos independientemente", ha concluido.

UN TOTAL 67 EXPOSITORES

Respecto a la feria en si misma, el Consell de Mallorca ha dicho que contará con un espacio en el que un total de 67 expositores entre empresas, ayuntamientos y entidades municipales que expondrán la oferta segura, sostenible y de calidad que ofrece la isla.

Mallorca también se abrirá al mercado internacional como destino que aprovecha la inteligencia tecnológica con el objetivo de estar presentes en el mercado nacional e internacional a través de todos los canales posibles. El idioma de la feria será el inglés para poder ampliar al máximo el público asistente.

PRESENTACIONES EN DIRECTO Y ENCUENTROS ONLINE

Por otro lado, la institución insular ha adelantado que en el espacio 'Auditorium', los visitantes de la feria podrán asistir a un total de nueve intervenciones en directo para conocer de primera mano la oferta turística más destacada de Mallorca.

El programa previsto de forma inicial, ha detallado el Consell, empezará a las 09.30 horas con 'WELCOME! Mallorca Tourism Board' a cargo de la institución insular; continuará a las 10.00 horas con 'The Island Cuisine', a cargo de Miguel Ángel Barrios de Chefs In; a las 11.00 horas, con 'Palma Capital City'; a las 12.00 horas con 'Sport Events and Active Tourism', a cargo de Ricardo Aracil y Xisco Lliteras y a las 13.00 horas con 'The European MICE Island', a cargo de Ramón Vidal'.

Por la tarde, a las 15.00 horas continuará el programa de la feria con la actividad 'Luxury Experiences in Mallorca', a cargo de Annette Andersen y Jesús Cuartero; a las 16.00 con 'Mallorca, International Sustainable Tourism Observatory' a cargo de Mónica Núñez; a las 17.00 con 'ECO -TOURISM and Nature in the Mediterranean', a cargo del investigador y director de Biodibal, Samuel Piña, y a las 17.30 horas con 'Culture & Education', a cargo de la directora de ELE USAL, Magdalena Torrens.

Con esta programación, Mallorca mostrará múltiples vertientes para exponer una oferta que incluya las últimas tendencias turísticas, como propuestas de alojamiento para teletrabajar en establecimientos perfectamente adaptados a este tipo de cliente tan específico y en crecimiento; las novedades más actualizadas en cuanto a turismo activo, o los esfuerzos que se llevan a cabo por ser también una isla pionera en sostenibilidad, como la candidatura a observatorio del turismo sostenible.

Asimismo, cada expositor contará con su stand propio a desde donde se podrá acceder a toda la información relativa a la oferta turística del destino o de la empresa.

También, se podrán concertar citas online para mantener reuniones online y se ha creado un sistema de chat para aquellas cuestiones más puntuales y para el intercambio de contacto.

Las personas que quieran inscribirse ya pueden hacerlo a través del siguiente enlace https://www.eventbrite.es/e/mallorca-virtual-show-2020-regis....