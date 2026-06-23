El Consell promociona Mallorca en una feria de Estocolmo para atraer turismo de negocios fuera de temporada. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Turismo Responsable del Consell de Mallorca ha participado entre los días 17 y 20 de junio en el evento M&I Stockholm, celebrado en Estocolmo, con el objetivo de promocionar la isla como destino de turismo de negocios y atraer eventos fuera de la temporada alta.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, el evento reunió a unos 110 expositores y 150 compradores internacionales especializados en el sector MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos), procedentes principalmente de Reino Unido, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Francia, países nórdicos y Norteamérica.

Durante las reuniones mantenidas con los profesionales del sector, Mallorca presentó su oferta destacando la conectividad aérea, la capacidad hotelera, la variedad de espacios para la celebración de eventos y la oferta complementaria vinculada a la cultura, la gastronomía, el deporte, la naturaleza y la sostenibilidad.

Entre los principales intereses de los compradores internacionales destacaron, según el Consell, los programas de incentivos, las actividades sostenibles, las experiencias auténticas vinculadas al territorio y la organización de eventos fuera de los meses de mayor afluencia turística.

El director insular de Turismo para la Demanda y la Hospitalidad, Tomeu Ferragut, ha defendido que el segmento MICE constituye una herramienta estratégica para favorecer la desestacionalización y distribuir la actividad turística a lo largo de todo el año.

Asimismo, ha considerado que este tipo de encuentros permiten atraer visitantes de alto valor añadido e impulsar productos turísticos vinculados al patrimonio, la cultura, la gastronomía, el deporte y la naturaleza, generando un impacto positivo para el destino.