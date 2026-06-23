El Consell promociona Mallorca en una feria de Estocolmo para atraer turismo de negocios fuera de temporada

El Consell promociona Mallorca en una feria de Estocolmo para atraer turismo de negocios fuera de temporada.
El Consell promociona Mallorca en una feria de Estocolmo para atraer turismo de negocios fuera de temporada. - CONSELL DE MALLORCA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 23 junio 2026 17:43
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PALMA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Turismo Responsable del Consell de Mallorca ha participado entre los días 17 y 20 de junio en el evento M&I Stockholm, celebrado en Estocolmo, con el objetivo de promocionar la isla como destino de turismo de negocios y atraer eventos fuera de la temporada alta.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, el evento reunió a unos 110 expositores y 150 compradores internacionales especializados en el sector MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos), procedentes principalmente de Reino Unido, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Francia, países nórdicos y Norteamérica.

Durante las reuniones mantenidas con los profesionales del sector, Mallorca presentó su oferta destacando la conectividad aérea, la capacidad hotelera, la variedad de espacios para la celebración de eventos y la oferta complementaria vinculada a la cultura, la gastronomía, el deporte, la naturaleza y la sostenibilidad.

Entre los principales intereses de los compradores internacionales destacaron, según el Consell, los programas de incentivos, las actividades sostenibles, las experiencias auténticas vinculadas al territorio y la organización de eventos fuera de los meses de mayor afluencia turística.

El director insular de Turismo para la Demanda y la Hospitalidad, Tomeu Ferragut, ha defendido que el segmento MICE constituye una herramienta estratégica para favorecer la desestacionalización y distribuir la actividad turística a lo largo de todo el año.

Asimismo, ha considerado que este tipo de encuentros permiten atraer visitantes de alto valor añadido e impulsar productos turísticos vinculados al patrimonio, la cultura, la gastronomía, el deporte y la naturaleza, generando un impacto positivo para el destino.

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