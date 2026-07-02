El Consell reconoce a 12 personas vinculadas a la Serra de Tramuntana en el 15º aniversario como patrimonio mundial

Archivo - Serra de Tramuntana. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha conmemorado el 15º aniversario de la declaración de la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial por la Unesco con un acto que ha rendido homenaje a 12 personas estrechamente vinculadas al territorio, en reconocimiento a toda una vida dedicada a conservar y mantener vivo este paisaje cultural.

Al acto, celebrado en los Jardines de Alfàbia, han asistido el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, y el director insular de Serra de Tramuntana, Antoni Solivellas; así como alcaldes de los municipios de la Serra, entidades y numerosas personas vinculadas al territorio.

Durante su intervención, el presidente del Consell ha destacado que en estos 15 años, la Serra de Tramuntana ha tenido una gran proyección internacional, pero, sobre todo, ha "reafirmado el compromiso de todo el pueblo de Mallorca con su conservación y difusión".

Galmés ha remarcado la apuesta del Consell por la Serra, recordando la partida de 5,4 millones de euros que destina este año al Consorcio Serra de Tramuntana, el doble que en 2023, así como el aumento del 84 por ciento de las subvenciones destinadas a ayuntamientos, propietarios, cooperativas y explotaciones agrarias.

También ha hecho referencia al impulso de la futura Ley Serra, que ha definido como "una norma con medidas valientes para afrontar los retos del presente y del futuro para que la Serra continúe viva".

Para el presidente insular, esta conmemoración "debe ser un tributo a las personas que han dedicado sus vidas a modelar el paisaje que hoy admira el mundo".

"Aquí hay representantes de municipios de toda esta sierra; personas de diferentes sectores, oficios y sensibilidades, que compartimos la convicción de que la Serra de Tramuntana es mucho más que un paisaje", ha subrayado el conseller de Presidencia.

En este sentido, ha puesto en valor este "legado" que une a los mallorquines que, ha agregado, tienen la "responsabilidad de cuidar con el mismo cariño con el que lo hicieron todos aquellos que nos precedieron".

El acto, enmarcado bajo el lema 'Una pinzellada a la memòria. 15 anys, Patrimoni Mundial', ha girado en torno a la idea de que la Serra es una gran obra colectiva construida a lo largo de los siglos gracias al trabajo de muchas personas.

Este hilo conductor se ha representado a través de la pieza teatral 'La darrera pinzellada', interpretada por Neus Cortés, Josep Orfila y Virginia Galiano, que ha ido descubriendo, de forma simbólica, las historias de las personas homenajeadas y reivindicando que un paisaje cultural nunca termina de pintarse porque cada generación deja en él su propia huella.

Durante el acto se han entregado los reconocimientos a Nicolau Fonollar (Alaró), Bernardo Antonio Alemany Colomar (Andratx), Llorenç Riera Colom (Bunyola), Toni Ferrer Roig (Calvià), Francisca Deyà Ferriol (Deià), Toni Bisbal Mas (Escorca), Francisco Javier Segura Rosselló, en Paco de ses someres (Esporles); Toni Calafell Freriks (Estellencs), Aina Cañellas (Lloseta), Joan Josep Prats Marí (Palma), Martí Solivellas Ferrer (Pollença) y Joan Mateu Llabrés (Selva).

Los homenajeados han recibido como obsequio una reproducción de una obra de Guillermo Gil Pons (Establiments, 1936), pintor contemporáneo que ha convertido la Serra de Tramuntana en la gran protagonista de su trayectoria artística.

Sus pinturas al óleo de gran formato inspiran también la imagen de la conmemoración de este año, creada a partir de uno de sus cuadros dedicado al Torrent de Pareis, que se ha convertido en la imagen principal de la campaña.

La conmemoración también ha contado con un mensaje institucional del director del Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco, Lazare Eloundou, quien ha destacado que, 15 años después de su declaración, la Serra de Tramuntana "continúa expresando los valores que motivaron su reconocimiento como patrimonio mundial".

Asimismo, ha subrayado que la continuidad de las prácticas tradicionales, la fortaleza de la identidad local y la estrecha relación entre las personas y el territorio siguen siendo la clave de su valor universal excepcional.

La velada ha comenzado con las interpretaciones de 'Salut, altives' y 'La Balanguera', a cargo del Cor Pro Música Chorus de Sóller, y ha finalizado con la actuación musical de Pep Álvarez, cantante del grupo Anegats.

TRAYECTORIAS LIGADAS A LA SERRA

Los reconocimientos se han concedido a 12 personas que, desde distintos ámbitos, han contribuido a preservar el paisaje cultural de la Serra de Tramuntana.

Los homenajeados son Nicolau Fonollar (Alaró), por una vida dedicada a la gestión de las fincas públicas de la Serra, a los inicios de la Ruta de Piedra en Seco y al voluntariado de Protección Civil; así como Bernardo Antonio Alemany (Andratx), por su trayectoria como agricultor y por su compromiso con la conservación del territorio y su colaboración altruista en la extinción de incendios.

También Llorenç Riera (Bunyola), por su profundo conocimiento de los caminos, senderos y parajes de la Serra y por mantener viva la memoria del territorio; Toni Ferrer (Calvià), por una vida dedicada a la agricultura tradicional y a la preservación de los oficios y formas de vida de las possessions de montaña; y Francisca Deyà (Deià), por su compromiso cívico y su implicación en la defensa del patrimonio, la identidad y los valores de la Serra.

Igualmente, han sido reconocidos Toni Bisbal (Escorca), por su dedicación durante décadas a la gestión de la finca de Bini Gran y a la conservación del patrimonio natural y ganadero; Francisco Javier Segura, en Paco de ses someres (Esporles), por su labor para la recuperación del asno balear y por impulsar iniciativas de gestión sostenible y educación ambiental.

Toni Calafell (Estellencs), por su papel en la recuperación de los olivares y de la producción de aceite en el municipio; así como Aina Cañellas (Lloseta), por su apuesta por la ganadería extensiva, la lana y la divulgación del mundo rural.

Por último, han homenajeado a Joan Josep Prats (Palma), por su compromiso con la defensa de los espacios naturales y del patrimonio; Martí Solivellas (Pollença), por convertir la Cooperativa Pagesa de Pollença en un referente del cooperativismo agrario y de la promoción del producto local; y Joan Mateu (Selva), por toda una vida dedicada al campo y al conocimiento y gestión de las fincas de la Serra.