El Consell sancionará al piso que sufrió una fuga de gas si se confirma que se alquilaba ilegalmente

Archivo - El nuevo conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard.
Archivo - El nuevo conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: lunes, 8 junio 2026 11:08
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   PALMA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El conseller insular de Turismo, Guillerm Ginard, ha afirmado este lunes que la institución insular clausurará y sancionará el piso de la Vileta, en Palma, que sufrió una fuga de gas si se confirma que se alquila ilegalmente.

   En declaraciones a los medios tras el sorteo público para determinar la orden de tramitación de las solicitudes de plazas turísticas de alquiler vacacional, el responsable de Turismo ha explicado que no consta ninguna denuncia, de momento, pero que este mismo lunes inspectores del Consell ya han acudido al inmueble.

   Según ha explicado, las primeras informaciones apuntan a que se estaba alquilando para fiestas, lo que tendría que ver más con licencias de actividad que con materias turísticas. "No obstante, se ha enviado a los servicios de inspección y se actuará en consecuencia", ha indicado.

   "Si realmente hay una actividad turística, se declarará la ilegalidad y se impondrá la sanción que corresponda", ha reiterado.

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