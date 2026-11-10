La consellera de Salud asegura que el 90 % de los vuelos sanitarios se realizan en helicóptero

Archivo - La consellera de Salud, Manuela García. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MENORCA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha asegurado este martes durante el pleno del Parlament que más del 90 por ciento de los vuelos sanitarios se llevan a cabo en helicóptero y que a lo largo de 2026 no ha habido en Menorca ningún vuelo que no haya podido utilizar este medio de transporte.

García ha subrayado que, sin embargo, Baleares continuará disponiendo de un avión medicalizado, especialmente beneficioso para los neonatos.

Además ha señalado que, en un futuro, el helicóptero tendrá una capacidad muy superior a la actual para garantizar la evacuación de los pacientes de Menorca que lo precisen.

La responsable autonómica ha respondido de este modo a la pregunta del diputado de Unidas Podemos, José María García, quien ha remarcado que el helicóptero es "muy inestable y sufre más las turbulencias de los vientos y las tormentas".

"El helicóptero genera vibraciones de manera continua y no está presurizado lo que genera riesgos médicos", ha dicho antes de destacar que "el vuelo del avión es más rápido, más alto, con métodos antihielo, lo que permite que puedan seguir operando a cualquier altitud".

"Decir que las inclemencias meteorológicas y las necesidades de garantizar la accesibilidad de Menorca solo se puede realizar con un avión muestra un profundo desconocimiento", ha respondido la consellera, quien ha indicado que en cualquier manual de emergencia, se especifica que el helicóptero es el medio más oportuno para trasladar pacientes entre dos puntos a una distancia entre 100 y 300 kilómetros.