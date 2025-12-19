Consulta aquí los horarios especiales de trenes de Mallorca en Nochebuena y Nochevieja

Archivo - Un tren de SFM en la Estación Intermodal de Palma. - CAIB - Archivo

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ofrecerá servicios especiales nocturnos tanto para Nochebuena como para Nochevieja para poder disfrutar de transporte cómodo y seguro en estas noches festivas.

Como novedad, según ha indicado en nota de prensa la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, este año se amplía el servicio para el día de Navidad, con más trenes. También habrá más servicio de trenes los días 26 de diciembre y 1 de enero.

Para las dos noches más señaladas de las fiestas navideñas, se habilitan trenes durante toda la madrugada que harán los trayectos Palma-Sa Pobla y Palma-Manacor en ambos sentidos y efectuarán paradas en todas las estaciones intermedias.

La Nochebuena, la primera salida desde Palma se efectuará a la medianoche y la última a las 04.00 horas. Desde Manacor hacia Palma se han habilitado dos servicios, con salida a la 01.20 horas y a las 04.20 horas, y desde Sa Pobla hacia Palma, otros dos servicios, con salida a las 02.30 horas y 05.15 horas.

En cuanto a la Nochevieja, el primer servicio desde Palma partirá a las 00.50 horas y el último a las 04.00 horas. Desde Manacor hacia Palma, se habilitan dos servicios con salida a las 02.10 horas y 04.50 horas, y los dos servicios desde Sa Pobla hasta Palma partirán a las 02.30 y 5.10 horas.

Este año, como novedad, el día de Navidad se refuerza el número de trenes, ya incrementado el año pasado, y se ofrecerá prácticamente el mismo servicio que el de un día festivo, con 53 trenes programados sobre el total de 65 que se habiliten en el servicio regular de día festivo.

Asimismo, repitiendo el servicio instaurado el año pasado, el primero de enero se ofrecerá servicio de día festivo, dejando atrás ya el horario reducido que se venía habilitando antes de 2024.

Se repite también la programación de trenes que se estableció el año pasado para el día 26 de diciembre y el servicio será el habitual de día festivo con refuerzo del servicio desde primera hora de la tarde hasta la finalización del servicio por la noche, añadiéndose 16 trenes al horario habitual de festivo, que circularán entre Palma e Inca en ambos sentidos.

Se trata del mismo servicio de refuerzo que se viene ofreciendo todos los fines de semana desde el 22 de noviembre, vigente todos los fines de semana del mes de diciembre y que se mantendrá hasta el 6 de enero.

Asimismo, igual que en años anteriores y para facilitar las reuniones de los trabajadores con sus familias, los días 24 y 31 el servicio habitual diurno finalizará antes, a pesar de que las noches del 24 y el 31 se activarán los horarios especiales por la noche.

La última salida regular desde Palma será el servicio Palma-Inca de las 21.25 horas y, en sentido inverso, la última salida dirección Palma será el servicio Manacor-Palma de las 21.30 horas. Cabe destacar que, para ambos días, este año se han añadido dos trenes respecto al año pasado, uno por sentido, alargando el servicio diurno ofrecido el 2024.