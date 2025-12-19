Consulta aquí los refuerzos horarios de la EMT en Nochebuena y Nochevieja

Archivo - Un autobús de la EMT. - EMT - Archivo

PALMA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes de Palma (EMT) reforzará el servicio de la línea N1 del Nit Bus entre Portopí y Porta des Camp durante las noches del 24 y 31 de diciembre.

Los dos días, según ha indicado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa, la frecuencia de paso será de 15 minutos, en lugar de los 30 minutos habituales.

El servicio comenzará a partir de la 01.15 horas y se mantendrá durante toda la noche, como es habitual.

Además, la noche del 31 de diciembre se ofrecerá un servicio especial de Nit Bus entre s'Arenal y la plaza de la Reina, con una frecuencia de 60 minutos, desde las 01.15 hasta las 07.10 horas.

La EMT Palma recuerda que, durante los días 24 y 31 de diciembre, todas las líneas que operan más allá de las 21.00 horas no realizarán las salidas previstas después de esa hora, y se ajustarán algunas salidas en las horas anteriores.

Por otro lado, durante el período de vacaciones escolares, del 22 de diciembre al 6 de enero, las líneas 3, 5, 7, 8, 10, 12, 16 y 35 tendrán ajustes horarios. En este sentido, el Ayuntamiento recomienda a los usuarios consultar los avisos en la app y en la página web de EMT Palma.