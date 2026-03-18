Las consultas y cirugías anuladas por la huelga médica dejarán dos o tres semanas de sobrecarga asistencial en Baleares

Archivo - Sanitarios operan en uno de los quirófanos del Hospital de Inca. - CONSELLERIA DE SALUD - Archivo

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las consultas y cirugías anuladas como consecuencia de la segunda semana de huelga médica del año dejará dos o tres semanas de sobrecarga asistencial "muy importante" en Baleares.

Lo ha dicho este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación la consellera de Salud, Manuela García, alegando que a una persona que ha estado "a las puertas" de una intervención quirúrgica no se le puede volver a citar para dentro de dos o tres meses.

"La tienes que volver a citar lo antes posible, y esa es la situación en la que nos encontramos", ha señalado la consellera, quien ha lamentado que sean los ciudadanos del archipiélago quienes estén pagando las consecuencias de la huelga.

Los tres días de movilizaciones contra el Estatuto Marco de esta semana han provocado la cancelación de un total de 219 operaciones, 5.290 consultas y pruebas diagnósticas y 6.450 consultas en atención primaria, según datos del IbSalut.

García ha responsabilidad de esta situación al Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha reclamado que se siente a negociar con los médicos y que "ponga orden en el desorden y el caso que existe ahora mismo en el sistema sanitario".

"Hay una falta de gestión absoluta por parte del Gobierno y de la ministra de Sanidad, que tiene una incapacidad para gestionar una huelga nacional en la que hay unos profesionales que necesitan sentarse y negociar, porque estamos en un país democrático", ha sentenciado.