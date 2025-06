Continúa la búsqueda de la mujer desaparecida en el mar junto a su pareja

PALMA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil (Semar) y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) siguen buscando a Ángela Silva da Souza, la mujer desparecida en el mar junto a su pareja.

Según ha informado la Guardia Civil a los medios de comunicación, los efectivos del Semar y los GEAS han salido esta jornada en dos lanchas hacia el sur del faro de Cala Figuera --en el municipio de Calvià, en la bahía de Palma--, para seguir buscando a la mujer.

Los efectivos trabajan analizando la zona tanto en profundidad como en distancia de millas a la costa.

También participa en el dispositivo de búsqueda un robot submarino que peina las profundidades.

Por el momento, el helicóptero de la Guardia Civil no ha salido para participar en la búsqueda de la mujer desaparecida. No obstante, no se descarta que pueda sumarse al dispositivo durante la jornada.

La búsqueda de la mujer desaparecida en el mar junto a su pareja se centra este sábado en el sur del faro de Cala Figuera.

El motivo, ha explicado la Guardia Civil, es que, según los análisis de corrientes marinas, se cree que una misma corriente pudo haber arrastrado a la mujer desaparecida y a su pareja.

LOCALIZACIÓN DEL HOMBRE

En este sentido, hay que recordar que este miércoles, día 11 de junio, se halló en la bahía de Palma el cuerpo sin vida de Juan Herrera a unas cuatro millas del faro de Cala Figuera, y cuya autopsia ayudará a determinar las circunstancias del suceso.

Los efectivos dieron con el cuerpo sobre las 14.30 horas de este miércoles y lo trasladaron al puerto de Santa Ponça. Después fue llevado hasta el Instituto de Medicina Legal, donde se le realizó una autopsia --cuyos resultados no han trascendido-- para determinar las causas de su muerte.

La Guardia Civil confía en el lunes poder tener alguna pista más sobre el suceso. De momento, según ha señalado, todo parece apuntar a que se trata de un accidente. Si bien, ha mostrado cautela, a la espera de conocer los resultados de la autopsia practicada al hombre.

La embarcación en la que viajaba la pareja, una lancha motora Sea Ray 270 Sundancer de 27 pies llamada Zaragall, salió la tarde del pasado sábado desde Port Adriano. Tras ello se le perdió la pista hasta que fue hallada sobre las 18.00 horas del lunes a una milla de la isla de sa Dragonera, a la deriva y sin tripulación.

No demasiado lejos de donde se encontró el cadáver del hombre, a unas 14 millas al noroeste de sa Dragonera, también se encontró otro cuerpo en avanzado estado de descomposición y que podría ser el de un migrante fallecido durante su viaje en patera.