Controlado un incendio agrícola en Porreres

Archivo - Escudo de Bomberos de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca y del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) han dado por controlado un incendio agrícola declarado la tarde de este miércoles en Porreres.

El fuego, según ha informado el cuerpo de emergencias, se ha desatado alrededor de las 15.30 horas.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los parques de bomberos de Manacor, Felanitx y Llucmajor y del Ibanat.

Ambos han colaborado para tratar de extinguir el incendio, que se ha dado por controlado sobre las 16.30 horas.