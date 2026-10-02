Convocan una acción de resistencia vecinal para frenar el desahucio de una familia vulnerable en Palma

Archivo - Una persona sujeta un cartel de 'Stop desnonamients'. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asamblea de la acampada de la plaza de España, con el apoyo de la Coordinadora de Vivienda Baleares y Stop Desahucios Mallorca, han convocado una acción de resistencia vecinal para frenar el desahucio de una familia vulnerable y en situación de discapacidad en Palma.

En concreto, el desahucio está previsto para las 10.00 horas en la calle Bisbe Cabanelles, 44, de Palma y las organizaciones han convocado a quienes quieran participar en la acción a las 09.30 horas.

En el inmueble vive un joven dependiente con un 41 por ciento de discapacidad reconocida, que sufre una crisis de salud y descompensación grave como consecuencia directa del estrés que le genera la amenaza de desalojo inminente, según han indicado.

La madre y cabeza de familia, que se ha reincorporado recientemente a su puesto de trabajo tras una prolongada baja médica por accidente laboral e intervención quirúrgica, ha tenido que afrontar además la indefensión derivada de la falta de buzones y portero automático en la finca, responsabilidad de la propiedad.

Paralelamente a la concentración, han explicado, se está tramitando ante el Decanato y el Tribunal de Instancia de Palma la solicitud de suspensión urgente del lanzamiento amparada en el nuevo decreto de vivienda.