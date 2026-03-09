Convocan una concentración contra el desalojo de más de 200 personas de la antigua prisión de Palma

Cartel de la concentración. - MENYS TURISME, MÉS VIDA

PALMA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Casi medio centenar de colectivos y organizaciones han convocado una concentración contra el desalojo de más de 200 personas de la antigua prisión de Palma.

La movilización tendrá lugar a las 19.00 horas del próximo viernes, según ha informado la plataforma 'Menys Turisme, Més Vida' en un comunicado.

Las entidades organizadoras han criticado que el Ayuntamiento de Palma pretenda ejecutar el desalojo del inmueble, de titularidad municipal y donde el Consell de Mallorca tiene previsto construir una rotonda, sin que los residentes tengan una alternativa residencial real.

"Este no es el modelo de ciudad que queremos. Este desalojo, como tantos otros, constituye una violación de los derechos fundamentales de trabajadores precarios, migrantes, sin papeles o solicitantes de asilo", han subrayado.

También se han opuesto a la medida al considerar que se enmarca en "políticas racistas y de criminalización de la pobreza" en un contexto en el que la crisis de la vivienda es "extrema" y los discursos reaccionarios están "en auge".

"Las instituciones ponen en el centro el beneficio y someten a un control policial denigrante a las personas que residen en la antigua prisión, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad grave", han criticado.