Convocan una concentración en repulsa de las agresiones LGTBIfóbicas y los "ataques fascistas" en Santa Maria

Archivo - Banderas del colectivo LGTBI+ durante la manifestación del Día del Orgullo en Palma
Archivo - Banderas del colectivo LGTBI+ durante la manifestación del Día del Orgullo en Palma - EUROPA PRESS-TOMÁS MAYÀ - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: martes, 21 julio 2026 11:20
Seguir en

PALMA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio mallorquín de Santa Maria del Camí acogerá este martes (12.00 horas) una concentración en repulsa de las agresiones LGTBIfóbicas y los "ataques fascistas" ocurridos a lo largo del pasado fin de semana, cuando se celebraron sus fiestas patronales.

El Ayuntamiento de Santa Maria, en sus redes sociales, ha informado que la concentración y la lectura de un manifiesto tendrán lugar en la plaza de la Vila.

El objetivo de la movilización, de acuerdo con el Consistorio, es mostrar el rechazo ante las agresiones LGTBIfóbicas y a favor de la liberad de expresión y los derechos y libertades fundamentales.

También han difundido la concentración la Coordinadora Antifeixista de Mallorca y Orgull Crític Mallorca, quienes han llamado a la ciudadanía a protestar ante las agresiones LGTBIfóbicas y los "ataques fascistas" ocurridos el pasado fin de semana.

Se refieren a al hecho de que dos DJ tuvieron que suspender su actuación en las fiestas patronales tras recibir insultos homófobos y agresiones a las personas que les defendieron.

También a las pintadas antisemitas aparecidas en dos viviendas vinculadas a las familias de las dos activistas detenidas por supuestamente vandalizar cinco inmobiliarias de Santa Maria, su municipio de residencia.

Contador

Artículos Relacionados

Denuncian la aparición de pintadas antisemitas en casas vinculadas a las activistas acusadas de vandalizar inmobiliarias
Dos DJ detienen su actuación en Santa Maria por insultos LGTBI-fóbicos y agresiones a las personas que les defendieron

Contenido patrocinado