Convocan una concentración en repulsa de las agresiones LGTBIfóbicas y los "ataques fascistas" en Santa Maria

Archivo - Banderas del colectivo LGTBI+ durante la manifestación del Día del Orgullo en Palma - EUROPA PRESS-TOMÁS MAYÀ - Archivo

PALMA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio mallorquín de Santa Maria del Camí acogerá este martes (12.00 horas) una concentración en repulsa de las agresiones LGTBIfóbicas y los "ataques fascistas" ocurridos a lo largo del pasado fin de semana, cuando se celebraron sus fiestas patronales.

El Ayuntamiento de Santa Maria, en sus redes sociales, ha informado que la concentración y la lectura de un manifiesto tendrán lugar en la plaza de la Vila.

El objetivo de la movilización, de acuerdo con el Consistorio, es mostrar el rechazo ante las agresiones LGTBIfóbicas y a favor de la liberad de expresión y los derechos y libertades fundamentales.

También han difundido la concentración la Coordinadora Antifeixista de Mallorca y Orgull Crític Mallorca, quienes han llamado a la ciudadanía a protestar ante las agresiones LGTBIfóbicas y los "ataques fascistas" ocurridos el pasado fin de semana.

Se refieren a al hecho de que dos DJ tuvieron que suspender su actuación en las fiestas patronales tras recibir insultos homófobos y agresiones a las personas que les defendieron.

También a las pintadas antisemitas aparecidas en dos viviendas vinculadas a las familias de las dos activistas detenidas por supuestamente vandalizar cinco inmobiliarias de Santa Maria, su municipio de residencia.