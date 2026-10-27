Convocantes de la protesta del viernes rechazan "categóricamente" la violencia contra el patrimonio público o privado

Varias personas causan disturbios tras una concentración de diversos agentes sociales en Bilbao. - David de Haro - Europa Press

PALMA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El denominado grupo Gen Z, que estaría detrás de una convocatoria de protesta para este viernes en Palma y vinculado al movimiento Blocus, ha afirmado este martes que rechazan "categóricamente" cualquier acto de vandalismo, violencia o afectación al patrimonio público y privado.

"Queremos dejar absolutamente claro que nuestra movilización se defenderá bajo los principios del pacifismo, la dignidad y el respeto. Rechazamos categóricamente cualquier acto de vandalismo, violencia o afectación al patrimonio público y privado. Quienes intenten desvirtuar nuestra lucha con actos vandálicos no nos representan", han indicado en el grupo de Telegram en el que se está difundiendo la convocatoria, después de que en el chat algunos mensajes hablen de saquear tiendas de lujo o reaccionar de forma violenta ante cualquier agresión por parte de las fuerzas de seguridad.

De este modo, llaman a comportarse de manera "ejemplar" y a respetar la comunidad en ambiente de apoyo mutuo."Lleven sus pancartas, sus consignas y sus exigencias con la cabeza en alto", indican.

"No necesitamos la destrucción para hacernos escuchar, nuestra presencia masiva, firme y organizada es el mensaje más potente que podemos enviar", ha añadido, reiterando que la fuerza del reclamo reside "en la solidez de las ideas, la legitimidad de la causa y en la cantidad de personas dispuestas a dar la cara de forma consciente".

Aunque los impulsores animan a acudir el viernes a las 19.30 horas a la plaza de España de Palma, la Policía Nacional, por su parte, ha garantizado la seguridad en cualquier punto en el que finalmente pueda tener lugar la protesta.

Fuentes del cuerpo han indicado que ya había previsto un dispositivo tras tener constancia del posible acto de protesta no comunicado, pero que se ha reforzado tras los llamamientos hechos por, entre otros, la asociación de comerciantes Afedeco, que han trasladado este martes el temor a que puedan ocurrir incidentes.

En el pleno del Parlament, la presidenta del Govern, Marga Prohens, también ha exigido a la Delegación del Gobierno que organice un amplio despliegue policial ante una posible concentración.

Fuentes de Delegación, por su parte, han confirmado que de momento no se ha comunicado ninguna concentración o protesta, aunque trabajan en coordinación con la Policía Nacional, "de manera muy estrecha y permanente", para garantizar la seguridad ciudadana y prevenir cualquier tipo de incidencia, relacionada con esta u otras convocatorias, que pudiera alterar el orden público, lo que incluye el refuerzo de dispositivos que la Jefatura de Policía considera conveniente para el mantenimiento de la seguridad pública.