La convocatoria de cuota cero para nuevos autónomos se abrirá el 10 de mayo en Baleares

El Govern anuncia la convocatoria de cuotas cero para nuevos autónomos en Baleares para el 10 de Mayo.

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha anunciado este martes que el próximo 10 de mayo se abrirá la convocatoria de la cuota cero, una medida de carácter plurianual que compensa las cuotas de la Seguridad Social a los nuevos autónomos durante sus primeros años de actividad en Baleares.

En una nota de prensa, la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha informado de esta convocatoria tras participar en una jornada organizada por la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (Pimem), para explicar las ayudas dirigidas a los trabajadores por cuenta propia, con el objetivo de facilitar el inicio de nuevos proyectos y reducir la carga económica inicial.

Asimismo, ha señalado que la convocatoria C-Detall, destinada a la modernización y digitalización de los comercios minoristas de Baleares y abierta también a autónomos que cumplan los requisitos establecidos, se abrirá a finales del mes de marzo. Esta línea establece una inversión subvencionable mínima de 3.000 euros y máxima de 9.000 euros, y contempla actuaciones realizadas entre septiembre de 2025 y 2026.

Además, la directora general de Empresa, Autónomos y Comercio, Maria Antònia Sansó, ha recordado durante su intervención que recientemente se ha abierto una nueva convocatoria de ayudas dirigida a autónomos consolidados, con el objetivo de contribuir a la estabilidad y continuidad de la actividad económica.