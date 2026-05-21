La Cooperativa Jovent, finalista de los Premios CEX a la buena gestión del relevo en la organización

Foto grupal de los participantes en la gala de los Premios CEX celebrada en el CaixaFòrum de Palma. - CONSELLERIA DE EMPRESAS, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Cooperativa Jovent de Baleares ha sido una de las finalistas de los Premios CEX a la buena gestión en el relevo en la organización, que ha ganado la empresa HRE Hidraulic.

El galardón se ha entregado este jueves en una gala celebrada en el CaixaFòrum de Palma, en la que ha participado el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y que ha organizado la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADRBalears), como socia fundadora de la asociación Centros Promotores de la Excelencia.

En una nota de prensa, la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha indicado que el jurado ha elegido de entre las finalistas la práctica 'Transfer K: de la dependencia del experto a una organización que aprende y enseña'. El resto de finalistas han sido Ascensores Tresa, Inoxpaser, Panel Sandwich Group, y Repuestos Sáenz.

Estos galardones de la Asociación CEX, que reúne a los principales centros promotores de la excelencia públicos y privados de España, tienen como objetivo "potenciar el desarrollo de la cultura de la calidad y de la innovación en la gestión empresarial".

Cada año organiza los Premios CEX de temática diferente pero con un mismo objetivo, que es contribuir al intercambio de buenas prácticas de gestión entre empresas y organizaciones. En esta edición se han premiado las experiencias relacionadas con el relevo empresarial.

ADRBalears ha sido la encargada de organizar esta edición de los premios, además de proponer su temática, centrada en la gestión del relevo empresarial, un aspecto en el que trabaja a través del programa 'Ibrelleu', que pone en contacto a personas que buscan ceder el negocio con emprendedores que deseen hacerse cargo del mismo.

Desde el Asociación CEX se ha considerado que, tanto a nivel nacional como internacional, se vive un cambio generacional que afecta a las organizaciones y "a menudo provoca situaciones críticas". Por este motivo, creen que es importante identificar y atraer las mejores prácticas que llevan a cabo las compañías en este ámbito para generar conocimiento que ayude a dar respuesta al reto del relevo tanto del talento, como de la propiedad.